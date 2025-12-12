رئیس اتاق بازرگانی:
حجم تجارت ایران و قزاقستان ۳۵۰ میلیون دلار است
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حجم تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد میشود که با توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود میتواند در کوتاهمدت به چند برابر افزایش پیدا کند.
به گزارش ایلنا، صمد حسنزاده در همایش تجاری ایران - قزاقستان که با حضور رؤسای جمهور دو کشور در آستانه برگزار شد با اشاره به حجم تجارت کنونی دو کشور در محدوده ۳۵۰ میلیون دلار و هدفگذاری برای ارتقای چندبرابری آن در کوتاهمدت گفت: این هدف نهتنها واقعبینانه است بلکه با توجه به اراده سیاسی موجود و اقدامات عملی دو کشور دستیافتنی است.
وی با بیان اینکه حضور امروز ما بیانگر عزم مشترک برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و قزاقستان است، افزود: این همکاریها بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی، منافع مشترک منطقهای و ظرفیتهای گسترده اقتصادی شکل گرفته است.
حسنزاده اظهار کرد: قزاقستان به عنوان یکی از مهمترین اقتصادهای آسیای مرکزی و شریک راهبردی ایران جایگاه ویژهای در نگاه بخش خصوصی ایران دارد. نزدیکی جغرافیایی، روابط سیاسی پایدار، ظرفیتهای گسترده در حوزههای انرژی، کشاورزی و معدن، کشتیرانی در دریای خزر، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد غذایی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت داروسازی بستری کمنظیر برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها فرصتهای همکاری امروز بیش از هر زمان دیگری در حال شکلگیری است، ادامه داد: بررسیها نشان میدهد چالشهایی همچون کمبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، نبود بانک مشترک و سازوکارهای مالی امن و پایدار، عدم آشنایی کافی فعالان اقتصادی با بازار دو کشور و رقابت کالاهای منطقهای در بازار قزاقستان از مهمترین موانع موجود هستند. رفع این موانع نیازمند برنامهریزی مشترک، حمایت دولتها و حضور فعال بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در سالهای اخیر گامهای مثبتی در سطح هیأتهای دولتی و خصوصی برداشته شده و برنامههای مشترک قابلتوجهی برای سال جاری و سال آینده در دستور کار است. انتظار میرود با هماهنگی نزدیکتر میان نهادهای ذیربط، این روند سرعت بیشتری بگیرد.
حسنزاده با اشاره به عضویت ایران و قزاقستان در سازمانهای مهم منطقهای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (CICA) و قرار گرفتن آنها جزو کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار کرد: تقویت همکاریهای دوجانبه در این مجامع میتواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت، توسعه کریدورها، هماهنگی مقررات تجاری و ارتقای امنیت و ثبات اقتصادی منطقه داشته باشد؛ تداوم رایزنی و مشورت در خصوص مسائل منطقهای و جهانی و استمرار حمایت متقابل از ابتکار عملها و حقوق دو کشور در مجامع بینالمللی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین بسترهای همکاری کریدور بینالمللی شمال - جنوب است افزود: این کریدور با عبور از ایران و اتصال به بندرعباس امکان دسترسی قزاقستان و سایر کشورهای CIS را به خلیجفارس و بازارهای آسیای جنوبی و شرقی فراهم میکند. توسعه این مسیر نهتنها هزینههای حملونقل را کاهش میدهد، بلکه نقشی کلیدی در تقویت امنیت غذایی، انرژی و تجارت منطقه دارد. تأکید من این است که تکمیل زیرساختهای این کریدور و رفع موانع اجرایی آن باید در اولویت همکاریهای مشترک قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با توسعه زیرساختها و رفع موانعی مانند مشکلات نقلوانتقال پول، بخشهای خصوصی دو کشور میتوانند در زمینه صادرات کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، همکاریهای علمی بهخصوص نانو و بیوتکنولوژی، توسعه گردشگری و گردشگری سلامت با یکدیگر همکاری کنند. ایران میتواند در ساخت پروژههای زیربنایی، صنعتی و تجاری قزاقستان، سرمایهگذاری در اکتشاف و بهرهبرداری معادن و سرمایهگذاری مشترک در پروژههای تولیدی این کشور مشارکت کند و زمینههای سرمایهگذاری مشترک را بر اساس منافع متقابل توسعه دهد.
حسنزاده گفت: قزاقستان یکی اولویتهای همکاری ما با توجه به همسایه بودن، مشترکات، ظرفیتهای مختلف و عضویت در اوراسیا برای همکاری است و اتاق بازرگانی ایران با تمام توان آماده است تا در مسیر تقویت این روابط گامهای عملی و مؤثر بردارد. تحقق این هدف مستلزم آن است که با همراهی یکدیگر، موانع قابل رفع را از میان برداریم و مسیر همکاریهای بلندمدت و پایدار را هموار کنیم.