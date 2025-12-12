خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢١ آذر ماه ١۴٠۴

کد خبر : 1726411
لینک کوتاه کپی شد.

امروز جمعه ٢١ آذر ماه ١۴٠۴ قیمت انواع سکه و طلا اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢١ آذر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢۶٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٢میلیون  و ٨٣١ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٧ میلیون و ١٠٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١٣۴ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٢٧ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد.

 نیم سکه هم ٧٢ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴١ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان رسید.

