به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور خطاب به تمامی استانداران، بنا به شرایط اضطراری موجود در حوزه انرژی و همچنین مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری و موافقت رئیس جمهور با این پیشنهاد و تاکید بر لزوم مدیریت منابع انرژی موجود تا پایان سال جاری، همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاه‌ها و موسسات دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.

