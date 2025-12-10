خبرگزاری کار ایران
دومین پرواز پهپادی بارورسازی ابرها انجام شد
دومین پرواز عملیات بارورسازی ابرها با استفاده از پهپاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در منطقه عملیاتی جنوب‌غرب حوضه آبریز زاینده‌رود انجام شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو،‌ این عملیات با هدف تقویت سیستم‌های بارشی و افزایش بارش در استان چهارمحال و بختیاری توسط سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی به اجرا درآمد.

به گفته مسئولان این سازمان، استفاده از پهپادها در فرآیند بارورسازی ابرها موجب افزایش سرعت، دقت و کارایی عملیات شده و امکان پوشش مؤثرتر مناطق هدف را فراهم می‌کند.

این گزارش می افزاید، عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی جاری از ۱۰ آبان آغاز شده و تاکنون با ورود سامانه‌های بارشی، در چندین حوضه‌ آبریز اجرا شده است.

 به گفته محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، پروژه بارورسازی ابرها با تکیه بر توان داخلی، استفاده از پهپادهای پیشرفته و تولید داخلی مواد بارورساز دنبال می‌شود و به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش‌های استحصال آب در مناطقی که سامانه های بارشی مستعد داشته باشند، اجرایی می شود و تا ۲۰ درصد افزایش بارش های طبیعی را فراهم خواهد کرد.

