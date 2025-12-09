خبرگزاری کار ایران
۱۰ سال است هیچ نیروگاهی در تهران مازوت‌سوزی ندارد

با گذشت بیش از یک دهه از توقف کامل مصرف مازوت در نیروگاه‌های استان تهران، آلودگی هوا همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی نشان می‌دهد سهم نیروگاه‌ها در آلودگی نسبتاً ناچیز است، به ویژه به این دلیل که همواره اولویت نیروگاه‌ها مصرف گاز بوده و واحدهای فرسوده نیز در فصل زمستان به دلیل کاهش بار، از مدار خارج می‌شوند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمدجواد فروغی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در نیروگاه‌ها گفت: نیروگاه‌ها تنها مصرف‌کننده سوخت کشور نیستند. وزارت نفت سوخت مورد نیاز همه بخش‌ها از جمله حمل‌ونقل، صنایع، معادن و نیروگاه‌ها را تأمین می کند و روشن است که میزان سهم‌گیری هر بخش از این سبد متفاوت است. اولویت نیروگاه‌ها مصرف گاز است.

فروغی با تاکید بر اینکه نگاه صنعت برق همواره بر استفاده از سوخت پاک‌تر یعنی گاز متمرکز بوده، افزود: توجه به الزامات زیست‌محیطی، کاهش استهلاک تجهیزات، افزایش ذخایر سوختی و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی در فصول سرد سبب شده که استفاده از گاز برای همه نیروگاه‌ها اولویت نخست باشد. اما تشدید ناترازی گاز و برق در زمستان‌ها، تأمین ۱۰۰ درصدی گاز را برای همه نیروگاه‌ها غیرممکن می‌کند.

وی توضیح داد که در این شرایط، نیروگاه‌ها امکان استفاده از سوخت دوم را دارند و برای حفظ پایداری شبکه برق از گازوئیل یا مازوت استفاده می‌کنند. کمتر از ۱۵ درصد نیروگاه‌های حرارتی امکان استفاده از مازوت دارند.

طبق اعلام وزارت نیرو، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی ادامه داد: در اغلب نیروگاه‌های حرارتی کشور، سوخت دوم گازوئیل است و تعداد نیروگاه‌های دارای قابلیت استفاده از مازوت بسیار محدود است. تنها ۱۳ نیروگاه در کشور می‌توانند از مازوت استفاده کنند.

وی با اشاره به طرح برخی ادعاها درباره نقش مازوت‌سوزی در آلودگی هوا گفت: در رسانه‌ها گاهی در این موضوع بزرگ‌نمایی می‌شود. نمونه روشن آن تهران است؛ بیش از ۱۰ سال است هیچ نیروگاهی در استان تهران مازوت مصرف نکرده اما آلودگی همچنان پابرجاست.

فروغی افزود: حتی در شهرهایی که بخشی از تولید برق آنها با مازوت انجام می‌شود، بنا بر گزارشات علمی، سهم این موضوع در آلودگی هوا بسیار پایین ارزیابی شده است و بیشترین سهم را در آلودگی هوا منابع متحرک دارند.نیروگاه‌های فرسوده در زمستان از مدار خارج می‌شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در ادامه درباره راندمان نیروگاهی کشور گفت: کمتر از ۵ درصد نیروگاه‌ها فرسوده و کم‌بازده هستند و که عموما توان استفاده از مازوت را ندارند. این واحدها با کاهش مصرف برق از اواخر مهرماه از مدار خارج می‌شوند و فقط در تابستان برای جبران ناترازی برق وارد مدار می‌شوند. بنابراین در فصول سرد اصلاً مصرفی از جنس گازوئیل یا مازوت ندارند.

او ادامه داد: در نیمه دوم سال که مصرف برق کاهش پیدا می کند بیشترین سهم را در تولید برق، نیروگاه های سیکل ترکیبی با راندمان بالا و نیروگاه‌های بخاری بر عهده دارند. لذا باید از نگاه یک‌جانبه و تقلیل‌گرایانه درباره نقش نیروگاه‌ها در آلودگی هوا پرهیز کرد. نیروگاه‌ها بخش مهمی از زیرساخت کشور هستند و برای تأمین برق پایدار ناگزیر از استفاده متنوع از سوخت در شرایط ناترازی هستیم؛ در عین حال همه تلاش ما بر مصرف گاز و رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی است.

