خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد منتفی شد

حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد منتفی شد
کد خبر : 1725318
لینک کوتاه کپی شد.

با اصلاحی در مصوبه بنزینی دولت، خودروهای صفر نولید داخل زیر یک‌میلیارد تومان سهمیه می‌گیرند.

به گزارش ایلنا، یکی از انتقادات به مصوبه بنزینی دولت که از شنبه ۲۲ آذرماه اجرا می‌شود، عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر بود. 

در این زمینه، با اصلاحی در مصوبه بنزینی دولت، خودروهای صفری تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها زیر یک‌میلیارد تومان باشد سهمیه می‌گیرند.

طبق اصلاحیه مصوبه بنزینی دولت، منظور از خودروهای نو شماره خودروهای سواری صرفا شخصی داخلی که سند خودرو انها برای اولین بار صادرشده است و نیز در سند مربوطه کشور سازنده خودرو ، «ایران» درج شده است و قیمت کارخانه ای انها بیش از ۱ میلیارد تومان است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری