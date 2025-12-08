وزیر صمت:
موقعیت ممتاز لجستیکی ایران دسترسی بلاروس به بازارهای منطقه را سادهتر میکند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالشهای موجود در مسیر روابط تجاری ایران و بلاروس، گفت: موقعیت ممتاز لجستیکی ایران دسترسی بلاروس به بازارهای منطقه را سادهتر میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴) در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، گفت: امیدواریم این مذاکرات، اراده دو کشور را برای توسعه همکاریهای همه جانبه آماده کند.
وی افزود: انتظار میرود توافقات انجامشده در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به توافقات ارزشمندی برای گسترش همواریهای دوجانبه منتج شود.
وزیر صمت با بیان اینکه امیدوارم مذاکرات این کمیسیون موجبات همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، سرمایهگذاری بین دو کشور را فراهم کند، گفت: بیتردید اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای گروه بریکس و ایجاد منطقه آزاد تجاری نقطه عطفی در روابط اقتصادی، تجاری کشورهای عضو به ویژه بلاروس فراهم کند.
اتابک، تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی و لجستیک را راهکاری کلیدی برای حل مسائل موجود میان دو کشور دانست.
او توضیح داد: برخی از چالشها همچون مسائل بانکی، اسناد اعتباری، صدور روادید تجاری و مشکلات رانندگان باید با همکاری نزدیک دستگاههای مسئول ایران و بلاروس برطرف شود تا مسیر تجارت تسهیل گردد.
اتابک همچنین نقش اتاقهای بازرگانی دو کشور را در ارتقای شناخت فعالان اقتصادی و ایجاد ارتباطات مؤثر مهم برشمرد و گفت: با تشکیل شوراهای مشورتی و برگزاری نمایشگاههای مشترک، فرصتهای تازهای برای معرفی محصولات و تبادل تجربه فراهم شود.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز لجستیکی ایران افزود: این مزیت میتواند دسترسی بلاروس به بازارهای منطقه را سادهتر کند. همچنین، راهاندازی پایانههای مرزی و گسترش همکاریهای حملونقل، امکان عرضه سریعتر کالاهای بلاروس در بازارهای هدف را فراهم خواهد کرد.
اتابک با تأکید بر اینکه این اجلاس نمادی از اراده دو کشور برای گسترش همکاریهای همهجانبه است، ابراز امیدواری کرد که توافقات بهدستآمده در این نشست به گسترش روابط اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، حملونقل و حتی حوزه سلامت میان ایران و بلاروس منجر شود.
وی تأکید کرد: مذاکرات انجامشده میتواند فصل جدیدی را در روابط دو کشور رقم بزند.