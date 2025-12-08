خبرگزاری کار ایران
وزیر صنایع بلاروس در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

افزایش ۳ برابری حجم تجارت ایران و بلاروس تا سال آینده

افزایش ۳ برابری حجم تجارت ایران و بلاروس تا سال آینده
وزیر صنایع بلاروس در مورد تاثیر موافقتنامه ایران و بلاروس، گفت: امضای این موافقتنامه موجب ۳ برابر شدن حجم تجارت ایران و بلاروس تا سال آینده و ۱۰ برابر شدن آن طی ۵ سال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آندری کوزنتسوف، وزیر صنایع بلاروس امروز عصر (دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) در حاشیه هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در جمع خبرنگاران، گفت: امضای موافقتنامه میان ایران و بلاروس در زمینه‌های مختلف موجب ۳ برابر شدن حجم تجارت ایران و بلاروس تا سال آینده و ۱۰ برابر شدن آن طی ۵ سال یعنی تا سال ۲۰۳۱ خواهد شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه باعث رفع موانع تجاری میان دو کشور خواهد شد.

وزیر صنایع بلاروس با اشاره به روابط دوستانه بین بلاروس و ایران گفت: همکاری در حوزه علمی و آموزشی، تقویت آموزش‌های دانشگاهی برای شهروندان ایرانی و توافق‌های آموزشی در بلاروس فراهم است.

وی عنوان کرد: همچنان به دنبال توسعه همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری و تبادل‌های مرتبط، در کنار سایر زمینه‌های همکاری هستیم و استقبال می‌کنیم.

کوزنتسوف با تاکید بر تقویت روابط تجاری بین دو کشور گفت: آماده عرضه تجهیزات در حوزه معدنی، کامیون و سایر محصولات هستیم در مقابل از محصولات کشاورزی، خشکبار و دارویی… ایران استقبال می‌کنیم.

