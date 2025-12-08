به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی دهقان‌ دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، عصر امروز عصر (دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) در هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس که با حضور وزرای صنایع ایران و بلاروس برگزار شد، گفت: این کمیسیون منجر به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس شده است.

وی با اشاره به اینکه حمایت رهبران دو کشور و تلاش‌های وزرای صنعت دو طرف، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی فراهم کرده است، افزود: همکاری‌های خوبی در این زمینه‌ها شکل گرفته است و در حوزه‌های صنعت، سرمایه‌گذاری، استاندارد و کشاورزی، مذاکرات و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این گفت‌وگوها زمینه‌ای برای توسعه روابط میان دو کشور ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/