خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری گسترده ایران و بلاروس در حوزه‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و انرژی در دستور کار است

همکاری گسترده ایران و بلاروس در حوزه‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و انرژی در دستور کار است
کد خبر : 1724788
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به گسترش همکاری‌های صنعتی، کشاورزی و فناوری میان ایران و بلاروس گفت: حمایت رهبران دو کشور و تلاش وزرای صنعت موجب تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو طرف شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی دهقان‌ دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، عصر امروز عصر (دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) در هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس که با حضور وزرای صنایع ایران و بلاروس برگزار شد، گفت: این کمیسیون منجر به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس شده است.

 وی با اشاره به اینکه حمایت رهبران دو کشور و تلاش‌های وزرای صنعت دو طرف، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی فراهم کرده است، افزود: همکاری‌های خوبی در این زمینه‌ها شکل گرفته است و در حوزه‌های صنعت، سرمایه‌گذاری، استاندارد و کشاورزی، مذاکرات و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این گفت‌وگوها زمینه‌ای برای توسعه روابط میان دو کشور ایجاد می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری