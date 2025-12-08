معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی:
کاهش نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به ٨ درصد
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: روند نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد دوره تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۸ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.
به گزارش ایلنا، محمد بزرگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی اظهار داشت: همراهی فعال و دلسوزانه فعالان بخش اقتصادی و مالی کشور، بهویژه حسابداران، مشاوران مالیاتی و مدیران مالی سازمانها و شرکتها، نقش حیاتی در تحقق یکی از بزرگترین اهداف تحولی سازمان، یعنی حرکت به سمت حذف کامل صورتحساب کاغذی و جایگزینی آن با صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ایفا نمود. بدون تعهد حرفهای و اجرای دقیق این تغییرات توسط آن عزیزان، دستیابی به این سطح از شفافیت و سرعت در تبادل اطلاعات میسر نمیشد.
وی افزود: گام بزرگ برداشته شده در دو سال گذشته، نه تنها منجر به صرفهجوییهای کلان در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست می شود، بلکه زیرساخت لازم برای افزایش دقت در تشخیص مالیات و کاهش خطاها را فراهم می آورد. این همکاری، نمادی از همسویی جامعه حرفهای مالی با اهداف عالی نظام مالیاتی نوین است.
برزگری گفت: روند نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد دوره تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۸ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.
گفتنی است تقدیر ویژه به مناسبت دستاورد سازمان امور مالیاتی در فرآیند حذف صورتحساب کاغذی طی دو سال گذشته انجام و در راستای استمرار تغییرات بنیادین در نحوه تبادل اطلاعات مالی و مالیاتی صورت پذیرفت.