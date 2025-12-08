خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران:

تشریح مرحله «گزیر» در ساماندهی نظام بانکی

تشریح مرحله «گزیر» در ساماندهی نظام بانکی
کد خبر : 1724764
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران با اشاره به موضوع گریز در بانک‌های ناتراز گفت: گزیر به معنای چاره‌اندیشی برای صیانت از حقوق و منافع عموم و همه ذی‌نفعان است که به مرحله پیش از انحلال می‌گویند و هدف آن یافتن راه‌حلی برای بازگرداندن بنگاه به وضعیت پایدار است.

به گزارش ایلنا رحمت‌الله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه مهم‌ترین راه ترمیم ناترازی‌های بانکی و ارتقای شفافیت در نظام مالی کشور، اتکا به توان حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان است، اظهار داشت: مرجع اطمینان‌بخشی مالی حسابرسان هستند.

وی با اشاره به مثلث نظم مالی ادامه داد: زیربنای نظم مالی سلامت اقتصادی کشور است که ضلع اول آن نظم و انضباط مالی و اقتصادی است  و اگر این نظم برقرار شود، ضلع  دوم یعنی شفافیت شکل می‌گیرد  ضلع سوم هم باور و اعتماد اجتماعی است

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران با اشاره به قانون  گزیر برای ساماندهی نظام بانکی به ویژه بانک آینده  گفت: گزیر به معنای  چاره‌اندیشی برای صیانت از حقوق و منافع عموم و همه ذی‌نفعان است که به مرحله پیش از انحلال می‌گویند و هدف آن یافتن راه‌حلی برای بازگرداندن بنگاه به وضعیت پایدار است.

صادقیان افزود: اگر مجموعه‌ای به نقطه‌ای برسد که امکان ادامه راه نداشته باشد در دو مسیر ادغام یا انحلال قرار می‌گیرد و گزیر مرحله قبل از این انحلال است؛ زمانی که هنوز فرصت چاره‌جویی، ایجاد نظم و اصلاح ساختار وجود دارد. اگر این چاره‌اندیشی موفق باشد، بنگاه به مسیر فعالیت بازمی‌گردد و اگر نباشد، تصمیم انحلال اتخاذ و به مجمع پیشنهاد می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری