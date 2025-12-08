تشریح مرحله «گزیر» در ساماندهی نظام بانکی

به گزارش ایلنا رحمت‌الله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه مهم‌ترین راه ترمیم ناترازی‌های بانکی و ارتقای شفافیت در نظام مالی کشور، اتکا به توان حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان است، اظهار داشت: مرجع اطمینان‌بخشی مالی حسابرسان هستند.

وی با اشاره به مثلث نظم مالی ادامه داد: زیربنای نظم مالی سلامت اقتصادی کشور است که ضلع اول آن نظم و انضباط مالی و اقتصادی است و اگر این نظم برقرار شود، ضلع دوم یعنی شفافیت شکل می‌گیرد ضلع سوم هم باور و اعتماد اجتماعی است

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران با اشاره به قانون گزیر برای ساماندهی نظام بانکی به ویژه بانک آینده گفت: گزیر به معنای چاره‌اندیشی برای صیانت از حقوق و منافع عموم و همه ذی‌نفعان است که به مرحله پیش از انحلال می‌گویند و هدف آن یافتن راه‌حلی برای بازگرداندن بنگاه به وضعیت پایدار است.

صادقیان افزود: اگر مجموعه‌ای به نقطه‌ای برسد که امکان ادامه راه نداشته باشد در دو مسیر ادغام یا انحلال قرار می‌گیرد و گزیر مرحله قبل از این انحلال است؛ زمانی که هنوز فرصت چاره‌جویی، ایجاد نظم و اصلاح ساختار وجود دارد. اگر این چاره‌اندیشی موفق باشد، بنگاه به مسیر فعالیت بازمی‌گردد و اگر نباشد، تصمیم انحلال اتخاذ و به مجمع پیشنهاد می‌شود.

