خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر مهندسی قوای محرکه گروه خودروسازی سایپا:

اقدامات سایپا برای کاهش مصرف سوخت اعلام شد/ میانگین مصرف سوخت محصولات سایپا به ۶.۷ لیتر کاهش یافت/ تحول در قوای محرکه سایپا با تمرکز بر موتورهای کم‌مصرف و هیبریدی

اقدامات سایپا برای کاهش مصرف سوخت اعلام شد/ میانگین مصرف سوخت محصولات سایپا به ۶.۷ لیتر کاهش یافت/ تحول در قوای محرکه سایپا با تمرکز بر موتورهای کم‌مصرف و هیبریدی
کد خبر : 1724736
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مهندسی قوای محرکه گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا با اجرای پروژه‌های گسترده نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین توسعه قوای محرکه جدید، موفق به کسب رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت محصولات سواری شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، جواد نیستانی با اشاره به آثار اجتماعی و زیست‌محیطی افزایش مصرف سوخت به‌ویژه در کلان‌شهرها اظهار داشت: مصرف بالای سوخت علاوه بر افزایش فشار بر منابع تأمین انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین، موجب رشد آلاینده‌ها و افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی می‌شود. از این‌رو، کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی یکی از اولویت‌های جدی گروه سایپا به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه استاندارد مصرف سوخت، مبنای اصلی رتبه‌بندی خودروها از A تا G است، افزود: نسخه جدید این استاندارد اکنون در دومین دوره سالانه خود قرار دارد و اجازه تولید خودروهای خارج از رده G را نمی‌دهد. سایپا نیز طی سال‌های گذشته با تدوین نقشه راه مشخص، کاهش مصرف سوخت محصولات خود را به‌طور هدفمند دنبال کرده است.

کاهش مستمر میانگین مصرف سوخت ناوگان سایپا

مدیر مهندسی قوای محرکه گروه خودروسازی سایپا گفت: تمامی محصولات فعلی سایپا در بازه مجاز استاندارد یادشده قرار دارند و میانگین مصرف سوخت ناوگان محصولات سبک این گروه طی سال‌های اخیر به‌صورت مستمر کاهش یافته است؛ به‌طوری که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱۵ لیتر، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶.۸۵ لیتر و اکنون به حدود ۶.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی تصریح کرد: این ارقام بر اساس نتایج آزمون‌های رسمی مصرف سوخت (در سیکل رانندگی NEDC و با شرایط رانندگی استاندارد) و با لحاظ تیراژ تولید خودروها محاسبه شده و طبیعی است که مصرف واقعی خودروها به دلیل شرایط رانندگی، ترافیک، شیب مسیر، تعداد سرنشین، روشن بودن مصرف کننده ها و فشار باد تایر ...با نتایج آزمایشگاهی کمی متفاوت باشد.

کسب رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت

مدیر مهندسی قوای محرکه سایپا با اشاره به گزارش اخیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) گفت: بر اساس این گزارش، سایپا رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن محصولات سواری را به دست آورده است؛ موفقیتی که حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر طی سال‌های گذشته است.

وی، ارتقای موتور M15 به M15I در محصولات خانواده کوییک، اطلس و سهند، جایگزینی موتور ME16 در خانواده شاهین به جای M15TC و بهبود ضریب درگ (آیرودینامیک) در محصولات از نسل پراید تا شاهین را از مهم‌ترین اقدامات سایپا در این حوزه برشمرد.

نیستانی افزود: توسعه نسخه‌های دوگانه‌سوز ساینا و سهند، همچنین عرضه محصولات وارداتی و مونتاژ داخل کم مصرف از دیگر برنامه‌های گروه سایپا در راستای کاهش مصرف سوخت است.

توسعه خانواده موتورهای جدید و محصولات کم‌مصرف

مدیر مهندسی قوای محرکه سایپا اعلام کرد: این گروه در حال برنامه‌ریزی برای خرید و مونتاژ خانواده موتورهای ۱.۵ لیتری با فناوری‌های روز دنیا در نسخه‌های تنفس طبیعی، توربوشارژ و توربوشارژ با تزریق مستقیم است. در نخستین گام، محصول شاهین با چهره جدید و موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال آینده وارد خط تولید خواهد شد.

وی درباره پروژه‌ی خودروی آریا هیبریدی با مصرف ترکیبی ۲.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نیز گفت: این پروژه که مهرماه سال جاری رونمایی شد، در مرحله توسعه قرار دارد. دیگر محصول جدید سیتروئن C3-XR با موتور سه سیلندر ۱.۲ لیتری، توان ۸۵ کیلووات و گشتاور ۱۹۰ نیوتن‌متر است که مصرف سوختی در حدود ۶.۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد.

چشم‌انداز کاهش بیشتر مصرف سوخت

نیستانی در پایان تأکید کرد: با ورود نسل جدید موتورهای سایپا، تولیدی شدن آریا هیبریدی و افزایش تیراژ محصول C3-XR، میانگین مصرف سوخت ناوگان محصولات سبک سایپا در سال‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری