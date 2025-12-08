خبرگزاری کار ایران
چهارمین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد/ بارش باران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

چهارمین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد/ بارش باران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
پرواز بارورسازی ابرها امروز در مناطق عملیاتی شمال غرب (حوضه آبریز دریاچه ارومیه) با هدف افزایش بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان انجام شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، با توجه به ورود سامانه‌های بارشی از غرب و شمال غرب کشور، صبح امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴، پرواز بارورسازی ابرها امروز در مناطق عملیاتی شمال غرب(حوضه آبریز دریاچه ارومیه) با هدف افزایش بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان انجام شد.

چندی پیش محمدمهدی جوادیان‌زاده رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، طی نشست کارگاه تخصصی بارورسازی ابرها در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: «عملیات بارورسازی برای سال آبی جاری، از تاریخ ۱۰ آبان کلید خورد و تاکنون باتوجه به سامانه‌های بارشی که به کشور وارد شده، این عملیات ها در حوزه‌های آبی دریاچه ارومیه و خراسان رضوی عملیاتی شده است. ۴ منطقه عملیاتی برای اجرای این پروژه در سال آبی جاری در نظر گرفته شده که این مناطق شامل شمال غرب، غرب، البرز مرکزی و شمال شرق هستند.»

جوادیان زاده تأکید کرده است که ارزیابی کلی در خصوص میزان اثر عملیات های بارورسازی ابرها نیازمند پایان دوره عملیات ها و جمع آوری و تحلیل اطلاعات کلی است که در فواصل زمانی مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.

