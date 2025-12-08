راهبرد دولت چهاردهم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در «نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط»، گفت: جایگاه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه صنعتی کشور نقشی بی‌بدیل و تمام‌کننده است چرا که می‌توانند پایه‌گذار بنگاه‌های بزرگ باشند.

وی افزود: وزارت صمت با توجه به اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستاوردهای خوبی اخذ کرده است. راهبرد و تمرکز وزارت صمت دولت چهاردهم بر چند شاخص و محور اساسی است از جمله توسعه زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور، ارتقای زیرساخت‌های صنعت و معدن، اصلاح ساختار راهبردی و تقویت سامانه‌های هوشمند.

معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص نقش و جایگاه بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، تصریح کرد: امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید است؛‌ سرمایه‌گذاری یک چالش برای کشور است و هنگامی که سراغ بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌رویم، این چالش به یک مساله تبدیل می‌شود و لذا این همایش در راستای عملی کردن شعار سال است.

عارف با تاکید بر اینکه نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی بسیار مهم است، گفت: بخش مهمی از توان تولید کشور و اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است و هر روز به بلوغ نزدیک‌تر می‌شود. امروز بر بخش مهمی از این اس.ام.ای ها (بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی) دانش‌بنیان شده‌اند.

وی افزود: روند توسعه کشور باید اشتغال‌زا باشد، موضوعی که به خوبی در بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی قابل دستیابی است. کشور ما پس از توسعه آموزش عالی با افزایش نرخ بیکاری مواجه شد و اگر بتوانیم از ظرفیت عظیم بنگاه‌های کوچک و متوسط به خوبی استفاده کنیم، آن‌را به خوبی سازماندهی و حکمرانی کنیم، این صنایع نه تنها می‌توانند محور تحول اقتصادی کشور باشند بلکه مقصد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهند بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید شرایط سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم، بیان کرد: باید به آنها اطمینان کامل دهیم که نه تنها سرمایه آنها حفظ می‌شود بلکه می‌توانند سود حاصل از سرمایه را به هر شیوه‌ای که مدنظر دارند مورد بهره‌برداری قرار دهند، این راهبرد به استناد قوانین موجود توسط دولت چهاردهم دنبال می‌شود.

عارف با بیان اینکه امروز مطابق ماده ۱۱۹ قانون برنامه، کشور نیازمند حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار و گسترش صادرات غیرنفتی، ۲ محور اساسی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور هستند.

وی با بیان اینکه عمده توان تولید کشور و بخش قابل توجهی از اشتغال ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: باید ظرفیت عظیم این بنگاه‌ها ساماندهی، رتبه‌بندی و هدایت شود. این صنایع نه‌تنها می‌توانند محور تحول اقتصادی کشور باشند، بلکه مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز خواهند شد

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط - و حتی خرد - چه در شهرک‌های صنعتی مستقر باشند و چه خارج از آن، بخش جدایی‌ناپذیر و اثرگذار اقتصاد کشور هستند. صنایع کوچک و متوسط شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور و ستون‌های اصلی شبکه تولید ملی‌اند. این صنایع با ماهیت چابک، انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه خود قادرند بسیار سریع‌تر از صنایع بزرگ به تغییرات بازار پاسخ دهند و نیازهای جدید را پوشش دهند.

عارف، شهرک‌های صنعتی را زیست بوم تولید و کارآفرینی دانست و تاکید کرد: توسعه این شهرک‌ها پیش‌نیاز شکل‌گیری قطب‌های صنعتی، مراکز نوآوری و سکوهای ورود به بازار جهانی است. در این حوزه موفقیت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و راهبردی که در چند دهه گذشته دنبال شد، امروز به بلوغ رسیده و خروجی‌های ارزشمند خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ۹۶ تا ۹۹.۵ درصد بنگاه‌های کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، اضافه کرد: آمارهای جهانی در این خصوص، میانگین حدود دو سوم را نشان می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که از ابتدا برنامه‌های توسعه صنعت کشور - با وجود همه مشکلات - در مسیر درستی ریل گذاری شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: سهم اشتغال این بنگاه‌ها در کشور بیش از ۸۵ درصد عنوان شده، در حالی که بیش از دو سوم اشتغال جهان حتی بیشتر نیز توسط SMEها ایجاد می‌شود.

عارف با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی نباشد، پاسخ به مطالبات مردم و ارتقای معیشت و زندگی با مشکل مواجه خواهد شد، تاکید کرد: در برنامه‌های توسعه رشد هشت درصد پیش‌بینی شده است که البته بخشی از آن براساس بهره‌وری بوده است که متاسفانه عملی نشده است.

وی افزود: در خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از نگاه محلی و منطقه‌ای باید به سمت نگاه ملی و حتی بین‌المللی حرکت کنیم. جمهوری اسلامی ایران نیز رویکرد جهانی شدن را با مقدمه منطقه‌ای شدن در پیش گرفته است؛ حضور در بریکس، شانگهای و همکاری با اتحادیه اوراسیا و اکو، فرصت‌های بی‌بدیلی برای «اس.ام.ای‌های» کشور ایجاد می‌کند. این بنگاه‌ها اگر مسیر دیجیتالی شدن، استانداردسازی، حضور در پلتفرم‌های جهانی و توسعه برندینگ را عملی کنند، در این مسیر موفق عمل خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز صنعت کشور از نظر تخصص نیروی انسانی هیچ کمبودی ندارد، اظهار کرد: کره جنوبی تولید خودرو را یک سال دیرتر از ما و در سال ۱۳۴۶ آغاز کرد، اما آنها به کجا رسیدند و ما به کجا رسیدیم؟ باید مشخص شود که هدف ما تجارت و صنعت است و یا اینکه حداکثر یک مونتاژکار باشیم؟

عارف با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های کشور ظرفیت پاسخ‌گویی به چالش‌های صنعتی را دارند، گفت: امروز دانشگاه‌های ما نسبت به گذشته که بیشتر در فضای آکادمیک فعالیت می‌کردند، از آن فضا بیرون آمده‌اند و می‌توانند بهتر به مسائل و مشکلات صنعت پاسخ دهند. فرهنگ کارآفرینی و آینده‌نگری صنعتی نیز از ارکان اساسی توسعه است. رشد بدون فرهنگ‌سازی ممکن نیست. باید تلاش کنیم روحیه‌ی کارآفرینی، نوآوری، تولیدمحوری و آینده‌نگری را در نسل جدید تقویت کنیم، چرا که این نسل پایه‌گذار اقتصاد مقاوم، پویا و دانش‌بنیان ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایران به هیچ وجه داوطلب تحریم نیست، گفت: همان‌هایی که امروز تحریم می‌کنند، زمانی که اوپک در سال ۵۲ یا ۵۳ برای اولین بار تولید نفت را کاهش داد، اعتراض می‌کردند که چرا یک تصمیم اقتصادی در زمستان را به مسائل سیاسی پیوند می‌دهید!

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صنعت در ۱۲ روز جنگ تحمیلی در کنار مردم بود، تصریح کرد: صنعت در کنار مردم و دیگر بخش‌ها، هر جا نیازی احساس شد پاسخگو بود و هیچ کمبودی در طول جنگ احساس نشد، البته بخشی از این وضعیت، حاصل شجاعت و همراهی مردم بود.

انتهای پیام/