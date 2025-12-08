خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر صمت خبر داد:

بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط

بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از تخصیص بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط خبر داد که به‌زودی رونمایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا انصاری روز دوشنبه در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME100) که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت:بسته حمایتی برای ۱۰۰ بنگاه برتر و بنگاه‌های شرکت‌کننده در رتبه‌بندی رونمایی خواهد شد و جزئیات آن منتشر می‌شود که هدف آن ارتقای هویت ملی و مشروعیت SME ها فراتر از وضعیت فعلی آن‌ها در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط تکمیل‌کننده ارزش‌افزوده و موتور نوآوری و دانش فنی در کشور هستند، گفت: ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاه های جهان، دارایی هایی از جنس تکنولوژی و انتقال دانش است.

انصاری ادامه داد: این رویداد نخستین رویداد در سطح ایران و بی‌سابقه است و در قالب آن ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط (SMEs) نماد اقتصاد مردمی ایران قلمداد می‌شوند. طرح از سازمان صنایع کوچک با همکاری سازمان مدیریت صنعتی پخته و اجرا شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش SMEها گفت: نقش منحصر به فرد در توسعه صنایع هر کشور، از طریق تقویت زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال، نوآوری، انتقال فناوری و دانش فنی انجام می‌شود و با توجه به تجربه جهانی، این بنگاه‌ها می‌توانند به توسعه فناوری و دانش کمک کنند.

وی بیان‌داشت: گزارش وایپو (سال ۲۰۲۵) نشان می‌دهد پارادایم اقتصاد و صنعت جهان در حال تغییر است؛ در گذشته حدود ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاه‌ها دارایی‌های ملموس بود، اکنون با کاهش دارایی‌های ملموس، ۸۵ درصد ارزش بازار به دارایی‌های غیر ملموس (دانش، فناوری و برندها) تبدیل شده و این دارایی‌ها بر عهده SMEهاست. سرمایه‌گذاری‌ها نیز همسو با این روند است.

انصاری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور SMEها هستند، گفت: ۶۰ درصد آن‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقرند و از حدود ۵۲۰ واحد در شهرک‌های صنعتی، ۹۸ درصد آن‌ها SME ها هستند.

‌وی با اشاره به اهداف برنامه های این سازمان برای سال ۱۴۰۵، خاطرنشان‌ کرد: شناسایی اولویت‌های حمایتی برای این بنگاه‌ها و ارائه بسته حمایتی در پنج محور تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهره‌وری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش‌ است.

