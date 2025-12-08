به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان ساتبا و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران که امروز، ۱۶ آذر در ساختمان صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر صادر شده که ۱۶ هزار مگاوات آن به قرارداد تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده و امیدواریم ماه آینده از مرز ۴۰۰۰ مگاوات عبور کنیم؛ همچنین بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا تابستان سال آینده ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر را به ۱۱ هزار مگاوات برسانیم؛ این در حالی است که طی یک دهه گذشته توسعه سالانه تنها حدود ۱۲۰ مگاوات بوده است.

رئیس ساتبا با اشاره به جهش اخیر در توسعه تجدیدپذیر گفت: اکنون ماهانه بیش از ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده می‌شود و با حمایت دولت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی امیدواریم این عدد را به ۸۰۰ مگاوات در ماه برسانیم.

طرزطلب، یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه تجدیدپذیرها را موضوع تامین مالی دانست و گفت: مشکل فعلی ما موضوع وثایق است؛ صندوق اعلام کرده برای دریافت تسهیلات، بخش خصوصی باید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وثیقه خارج از طرح ارائه کند. این موضوع برای شرکت‌های صادرات‌محور قابل حل است اما برای دیگر سرمایه‌گذاران، نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران می‌توانند ۱۰ درصد ظرفیت قراردادی خود را صادر کنند، اضافه کرد: این امر به این معناست اگر سرمایه گذار ۱۰۰۰ مگاوات قرارداد داشته باشند، امکان صادرات ۱۰۰ مگاوات برق خواهند داشت و باید به این موضوع نیز توجه شود.

طرزطلب بر لزوم تعهد صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز در بورس انرژی تاکید کرد.

در آیین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، مقامات عالی‌رتبه دولت، مجلس و بخش خصوصی بر ضرورت توسعه سریع ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر، رفع موانع مالی و ایجاد مسیرهای حمایتی جدید برای مشارکت بخش خصوصی تاکید کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، ساتبا و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران که با حضور محسن طرزطب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا در محل صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد، اظهار کرد: کشوری که ظرفیت تامین نیاز داخل و صادرات برق را دارد، سال‌ها از این امکان غافل بوده است؛ وابستگی به نفت سبب شد به انرژی‌های پاک بی‌توجه باشیم، در حالی که امروز با محدودیت سوخت، تنش آبی و مشکلات تحریمی مواجهیم.

وی با اشاره به حمایت مجلس از توسعه تجدیدپذیرها تصریح کرد: بیش از ۳۵ نماینده به‌طور مستمر موضوع صادرات برق را پیگیری می‌کنند؛ رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده اولویت کشور توسعه تجدیدپذیرهاست؛ همچنین مشکلات تضامین بانکی و محدودیت‌های ارزی باید توسط بانک مرکزی برداشته شود.

افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: برای باز کردن گره تامین مالی تجدیدپذیرها دو مسیر را فعال کرده‌ایم؛ یا وزارت نیرو نیروگاه تجدیدپذیر خود را با ضمانت صندوق ایجاد کند، یا شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی با ضمانت صندوق خدمات ارائه دهند.

وی ماموریت سه‌گانه این نهاد را «اعتبارسنجی خریداران خارجی به منظور کاهش ریسک»، «بیمه محصولات صادراتی» و همچنین «صدور انواع ضمانت‌نامه برای کالا و خدمات» عنوان کرد و گفت:بخش بزرگی از خدمات فنی و مهندسی کشور با ضمانت صندوق پشتیبانی شده و امروز مفتخریم که در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نقش داریم.

هماهنگی همه ارکان اقتصاد شرط موفقیت تجدیدپذیرهاست

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، انسجام دستگاه‌ها را شرط موفقیت تجدیدپذیرها دانست و گفت: هر جا ارکان اقتصادی در کنار هم قرار گرفتند، نتایج بزرگی حاصل شده است.

وی معتقد است؛‌ توسعه تجدیدپذیرها یکی از اولویت‌های کلان دولت است و بخش خصوصی سال‌ها منتظر بستری مناسب برای مشارکت بوده است.

باقری افزود: با توجه به آلودگی هوا، انرژی‌های تجدیدپذیر ضرورت انکارناپذیر کشور هستند و اصلاح نظام بانکی برای سرعت‌بخشی به توسعه این بخش ضروری است.

داود مددی، رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات در حال کمک به صنایع صادرات‌محور است تا در زمان قطعی برق، خسارت نبینند؛ همکاری نزدیک ساتبا و صندوق می‌تواند بخش مهمی از مشکل تأمین برق صنایع را حل کند.

وی افزود: کشور با چالشهای محیطی زیستی، آب و سوخت مواجه است و در چنین شرایطی برق تجدیدپذیر از نظر اقتصادی هم بسیار مقرون‌به‌صرفه است؛ برای رسیدن به توسعه پایدار باید ظرفیت تجدیدپذیرها به ۲۰ هزار مگاوات افزایش یابد.

فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت نیز در این مراسم اظهار کرد: بانک ملت متناسب با شرایط امروز کشور برنامه‌ریزی کرده تا با همکاری صندوق توسعه ملی و ساتبا، سهم خود را در رفع ناترازی برق با حمایت از بخش مولد ایفا کند؛ تیم‌های تخصصی بانک در حال کار هستند و پروژه‌های متعددی در حال بررسی است؛ امیدواریم بانک ملت بتواند نقش خود را در توسعه تجدیدپذیرها به‌درستی انجام دهد.

مدیرعامل بانک ملت همچنین پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات را برای متقاضیان سرمایه گذاری بسیار کمک‌کننده دانست و تأکید کرد: این همکاری می‌تواند مسیر تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند.

تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با هدف ظرفیت‌افزایی، توانمندسازی و گسترش تعاملات میان طرفین برای بهره‌مندی متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا شرکت‌های زیرمجموعه انجمن از خدمات صندوق، در راستای افزایش سهم صادرات کشور و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری شرکت‌های صادراتی و تأمین بخشی از تضامین مورد نیاز بانک عامل برای پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران ذی‌صلاح معرفی‌شده از سوی ساتبا، امروز، یک شنبه ۱۶ آذر در ساختمان صندوق ضمانت صادرات ایران منعقد شد.

این تفاهم نامه به امضای محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا، داود مددی، رییس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران رسید و میان صندوق ضمانت صادرات ایران، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و ساتبا مبادله شد.

با تحقق مفاد این تفاهم نامه زمینه اطمینان از عقد قرارداد متقاضی با پیمانکار دارای صلاحیت تاییدشده از سوی ساتبا در زمان معرفی متقاضی به بانک عامل و نظارت بر بهره‌برداری نیروگاه و بازپرداخت تسهیلات در دوره بهره‌برداری از سوی این سازمان فراهم شده و نیز امکان بررسی پرونده متقاضیان استفاده از شرایط این تفاهم‌نامه و ارجاع مدارک تکمیل‌شده به صندوق جهت تسهیل‌گری و انجام کارگزاری و تمهیدات لازم در تعامل با صندوق، از سوی و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران صورت می گیرد.

با اجرای بندهای این تفاهم نامه و در راستای ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اخذ تضامین و وثایق آتی طرح و صدور تضامین مورد نیاز بانک عامل برای پرداخت تسهیلات، با اولویت طرح‌های موضوع قوانین بودجه سنواتی صورت گرفته و صدور ضمانت‌نامه پروژه‌های نیروگاهی صادرات‌محور در قالب تسهیلات سرمایه ثابت برای شرکت‌های معرفی‌شده توسط سازمان و انجمن توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می شود.

همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی/ارزی در قالب سرمایه در گردش برای شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد بود.

انتهای پیام/