سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور تدوین شد

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک در همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، افزود: این رویداد می‌تواند جایگاه اصلی بنگاه‌های کوچک و نقش آنها در اقتصاد کشور را نشان دهد، امروز ارزش واقعی و ارزش افزوده صنایع ما، به صورت ناقص در زنجیره وجود دارد.

اتابک گفت: صنایع در زمستان محدودیت گاز و در تابستان محدودیت برق دارند، با وجود این بنگاه‌های کوچک و متوسط با ایجاد نیروگاه‌ها و تامین انرژی توانسته‌اند به تولید ادامه دهند.

وزیر صمت عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک، ستون‌های اصلی تکمیل زنجیره ارزش هستند، در برنامه هفتم به تشکیل خوشه‌های صنعتی تاکید شده و برنامه‌های لازم برای آن تدوین شده است.

وی گفت: هم برنامه پیشرفت سند راهبردی کشور به تصویب هیئت دولت رسیده هم بحث خوشه‌های صنعتی به تصویب رسیده است و ما امیدواریم این ۲ سند بتواند بنگاه‌های اقتصادی را به سمت اهداف برنامه هفتم هدایت کند.

اتابک افزود: ما امروز نقشه راه را داریم، اما باید بنگاه‌ها همراهی کنند، صاحبان کسب و کار‌ها همراه دولت و پذیرای فناوری باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق تاکید ریاست جمهوری، اجرای مفاد برنامه هفتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت حیاتی است. در این راستا، سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور تدوین شده که هدف آن ارائه راهکارهایی عملیاتی و مبتنی بر مشکلات صنعت کشور است.

