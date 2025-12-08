به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری امروز ۱۷ آذر در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک طی سخنانی اظهار داشت: طبیعت دقیق و عادلانه عمل می‌کند و پاسخ رفتارهای ما را خواهد داد.

وی افزود: چالش‌هایی چون افزایش دما، گرما و آلودگی هوا نتیجه دستکاری‌های انسانی در طبیعت است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شعار امسال روز جهانی خاک مبنی بر "خاک‌های سالم برای شهرهای سالم" گفت: تهران روزگاری پر از خاک‌های حاصلخیز بود، اما امروز بخش اعظم آن با سیمان و آسفالت پوشیده شده و ارتباط طبیعی خاک با بارندگی، دما و تابش نور قطع شده است.

وی ادامه داد: این تغییرات آثار جدی به دنبال دارد و باید بپذیریم که هر اقدامی در طبیعت بازخوردی خواهد داشت.

نوری راهکارهای نوین برای جبران این آسیب‌ها را ضروری دانست و افزود: در بسیاری از کشورها تلاش شده است تا با ایجاد فضای سبز روی پشت‌بام‌ها، تراس‌ها و دیوارهای ساختمان‌ها، بخشی از این ارتباط از دست‌رفته با خاک جبران شود و اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد، مشکلات زیست‌محیطی تشدید خواهد شد.

وی همچنین به همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه خاک اشاره و اذعان کرد: کشور ما همکاری‌های خوبی با سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو داشته و سال گذشته نیز به دلیل اهتمام به موضوع خاک، جزو منتخبین جهانی قرار گرفت.

وزیر جهادکشاورزی در همین حال حضور نمایندگان خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در این مراسم را نشان‌دهنده اهمیت این همکاری‌ها دانست.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های وابسته به آن از جمله سازمان تحقیقات خاک و آب و معاونت آب و خاک آمادگی دارند که دانش و روش‌های علمی خود را در اختیار شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط قرار دهند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم اختلالات ایجاد شده را تا حدی جبران کنیم.

نوری گفت: خاک به ویژه خاک سالم مهم است و همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید برای حفظ آن تلاش کنیم، چرا که آینده شهرها و زندگی انسان‌ها به سلامت خاک گره خورده است.

انتهای پیام/