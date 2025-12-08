به گزارش ایلنا، احمد زراعتکار در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری انرژی در امنیت انرژی، رقابت‌پذیری اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست کشور اظهار کرد: چالش انرژی در ایران تنها به موضوع تولید محدود نمی‌شود. ما با ناترازی فصلی گاز، شدت بالای مصرف، اتلاف منابع در زنجیره تأمین و الزامات مالی و زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم، بنابراین ادامه مسیر گذشته و تداوم نگاه «تولیدمحور» نه‌تنها اقتصادی نیست، بلکه به لحاظ فنی، همچنین سازگاری با محیط‌زیست، امکان‌پذیر نیست.

وی به دستاوردهای مهم کشور در مدیریت گازهای مشعل اشاره کرد و افزود: در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت در سال نخست تنها موظف به جمع‌آوری ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز مشعل بود، با اجرای پروژه‌های گسترده این رقم به ۳.۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از انعقاد ۱۲ قرارداد بزرگ جمع‌آوری گازهای مشعل خبر داد و گفت: تا پایان ۱۴۰۵ بیش از ۳ میلیارد مترمکعب دیگر از گازهای مشعل وارد چرخه تولید می‌شود که این اقدام افزون بر کاهش آلودگی، میلیون‌ها دلار درآمد و خوراک پایدار برای صنایع پتروشیمی ایجاد می‌کند.

اصلاح ساختار مصرف سوخت و انسداد مسیر قاچاق

زراعتکار با تشریح اصلاحات گسترده در بخش حمل‌ونقل گفت: اصلاحات قیمتی در بخش‌های معدن، حمل‌ونقل سنگین و نیروگاه‌های خودتأمین سبب کاهش روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز شده است.

وی افزود: با هوشمندسازی زنجیره توزیع فرآورده‌ها، شناسایی ۶۶ هزار پروانه فعالیت غیرمعتبر و بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق‌محور امکان‌پذیر شد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت همچنین دوگانه‌سوز کردن ۸ هزار خودرو، تولید ۵۵ هزار خودروی پایه‌گازسوز، تعویض ۱۴ هزار مخزن فرسوده و جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی را از برنامه‌های در حال اجرا برشمرد.

هوشمندسازی شبکه گاز و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها

زراعتکار با اشاره به «سامانه یکپارچه تحلیل شبکه گازرسانی» گفت: این سامانه با پردازش فوری داده‌ها، پاسخگویی به متقاضیان را سریع‌تر و قابل‌اعتمادتر کرده است.

وی افزود: استقرار سامانه یکپارچه مدیریت خطوط انتقال، تکمیل طرح مقاوم‌سازی تأسیسات گاز استان تهران و ایجاد شبکه ارتباطی پایدار میان پایانه‌های راه دور (RTU) تاب‌آوری شبکه گاز کشور را به‌ویژه در پایتخت افزایش داده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، ثبت رکورد ۸۸۰ میلیون مترمکعب تولید، انتقال و توزیع روزانه گاز را حاصل هم‌افزایی ابزار دقیق و حکمرانی داده‌محور دانست.

اصلاح نظام حکمرانی انرژی و کاهش تصدی‌گری دولت

زراعتکار تأکید کرد: وزارت نفت با فاصله گرفتن از تصدی‌گری، به سمت حکمرانی مبتنی بر اسناد بالادستی حرکت کرده است.

وی به آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی، تدوین دو مدل قراردادی جدید و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در چارچوب شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: این اقدام‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را شفاف و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.

نظام جدید تعرفه‌گذاری، گامی به سوی توزیع عادلانه یارانه انرژی

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت بیان کرد: نظام تعرفه‌گذاری جدید انرژی پس از انجام ۱۳ ویرایش و پردازش ۱.۵ میلیارد داده تدوین شد که هدف آن تشویق به صرفه‌جویی، حمایت از خانوارهای کم‌مصرف و توزیع عادلانه یارانه انرژی است.

زراعتکار تأکید کرد: مجموعه این اقدام‌ها نشانه شکل‌گیری یک پارادایم جدید در سیاستگذاری انرژی است؛ جایی که گاز مشعل به خوراک اقتصادی تبدیل می‌شود، شبکه گاز هوشمند می‌شود، نظام حکمرانی از تصمیم‌های اقتضایی فاصله می‌گیرد و حساب بهینه‌سازی و بازار گواهی صرفه‌جویی، زیرساخت مالی پایدار پروژه‌های بهره‌وری را فراهم می‌کند.

وی در پایان همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی را شرط موفقیت در مسیر تازه بهره‌وری انرژی دانست.

