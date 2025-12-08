به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در ارتباط تصویری با گردهمایی مسئولان بازاریابی و کسب و کار این بانک، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته که منجر به ارتقاء یک پله‌ای سهم این بانک در بازار بانکی اکثر استان‌ها شده است، این دستاورد را نقطه‌ عطفی در تاریخ بانک دانست و با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در گذشته برای رفع مشکلات نقدینگی خود نیازمند دریافت منابع از سایر بانک‌ها بود، تصریح کرد: به یاری خداوند و با همت کارکنان، امروز شرایط به طور کامل تغییر کرده است.

به گفته متقی‌نیا، این تحول به اندازه‌ای بوده که بانک کشاورزی اکنون به عنوان یکی از ستون‌های توانمند نظام تأمین مالی کشور شناخته می‌شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بازاریابی، قلب تپنده بانکداری نوین است، سه رکن اساسی موفقیت در فضای رقابتی امروز را تشریح کرد. او «شناخت عمیق مشتری» را اولین و مهم‌ترین رکن دانست و اظهار داشت: دیگر دورانی که منتظر مراجعه مشتری به شعبه باشیم به پایان رسیده است و صرفاً داشتن آمار مشتریان کافی نیست.

وی تصریح کرد: ما باید بدانیم مشتری چه خدمتی را، در چه زمانی، چگونه و به چه دلیلی نیاز دارد. داده‌ها سرمایه اصلی ما هستند و هنر مدیران بازاریابی، تبدیل این داده‌ها به اقدام مؤثر است. بر همین اساس، شعار «نهضت مذاکره» در سال گذشته، امسال به «نهضت مذاکره هوشمند» تبدیل شده است تا مذاکرات هدفمند و مبتنی بر تحلیل داده‌ها صورت گیرد.

متقی‌نیا در ادامه «خلق تجربه متفاوت برای مشتری» را به عنوان رکن دوم معرفی کرد و افزود: امروز مشتری تنها به دنبال نرخ سود سپرده یا تسهیلات نیست، بلکه عواملی چون احترام، سادگی فرآیندها، سرعت و شفافیت برای او اهمیت بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: وظیفه ما این است که در تمام نقاط تماس با مشتری، از شعبه تا اپلیکیشن‌های موبایلی، حسی خوشایند و تجربه‌ای مثبت برای او خلق کنیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی سومین رکن را «نوآوری و چابکی در ارائه خدمات» برشمرد و تأکید کرد که امروزه رقبای بانک‌ها فقط مؤسسات مالی نیستند، بلکه اپلیکیشن‌ها و حتی فروشگاه‌های بزرگ نیز وارد عرصه خدمات مالی شده‌اند و تنها راه بقا، شناسایی سریع روندها و تبدیل فرصت‌ها به خدمات جدید است.

متقی‌نیا با اشاره به راهبردهای پیش روی بانک، بر تمرکز بر مشتریان سنتی و ورود به بازارهای جدید تأکید کرد و از مدیران خواست تا ارتباطی نزدیک و فعال با حوزه آمار و تحلیل داده‌ها داشته باشند. او هدف‌گذاری برای رسیدن به سهم ۸ درصدی از بازار بانکی را امری دست‌یافتنی خواند و گفت: خوشبختانه ما از دو برنامه اولیه‌ای که برای رشد منابع در سال جاری تدوین کرده بودیم، عبور کرده‌ایم و اکنون باید برای رسیدن به برنامه آرمانی خود گام برداریم.

به گفته وی، بانک کشاورزی در سال‌های نه چندان دور نیز چنین سهمی از بازار را تجربه کرده است و دستیابی مجدد به آن دور از انتظار نیست.

مدیرعامل بانک کشاورزی، دیجیتالی‌سازی و توسعه خدمات ارزش افزوده را از دیگر راهبردهای کلیدی این بانک برشمرد و به لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان مانند فناوری نانو برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اشاره کرد.

