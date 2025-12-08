نایب رییس کمیسیون اقتصادی:
کلیات قانون مانعزدایی از اقتصاد دیجیتال تصویب شد/ قانون رمزارز آماده است
نایب رییس کمیسیون اقتصادی گفت: در مجلس به دنبال قوانینی هستیم که مانعزدایی از اقتصاد دیجیتال باشد که روز گذشته در مجلس کلیات آن تصویب شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش رمز آتی با بیان اینکه در حوزه کسب و کار دیجیتال در کشورمان نه توان قانون گذاری داریم و توانستهایم نظارت کامل داشته باشیم و نه میتوانیم این موضوع مهم را رها کنیم، اظهار داشت: در این حوزه باید به گونهای قانون گذاری شود که همزمان که مانع نوآوری نباشد، بتواند امنیت مورد نظر را هم تامین کند.
وی از تصویب قانون جدید در مجلس برای اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: در مجلس به دنبال قوانینی هستیم که مانعزدایی از اقتصاد دیجیتال باشد که روز گذشته در مجلس کلیات آن تصویب شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل و اساس کسبو کارها اقتصاد دیجیتال بر مبنای نوآوری است، افزود: نباید مانعی بر سر اقتصاد و کسب و کار دیجیتال ایجاد کردبلکه باید بستری را ایجاد کنیم که فعالیتهای آنها پیشبینی پذیر باشد.
طغیانی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز مقررات را تدوین و آماده کرده است، گفت: معتقدم بانک مرکزی نباید صرفا به رمز پول محدود باشد و باید فراتر رود و باید تمام حوزه های مرتبط با بلاکچین، رمز ارز و رمز دارایی در نظر گرفته شود و قانون جدید همه این موضوعات دیده شود.
وی با بیان اینکه زیر زمینی شدن صرافیهای رمز ارز خطری برای حکمرانی ریال محسوب میشود، ادامه داد: اصلاح قانون و قانونگذاری به موقع به کشور کمک میکند و نباید آن را به تاخیر انداخت.
طغیانی اعلام کرد: ۱۵ سال طول کشید تا بانکداری کشور را با یانکداری نوین تطبیق دهیم و در مجلس یازدهم قانونهای مربوط به این بخش بالاخره به تصویب رسید. در حال حاضر، هم توصیه میشود، بانک مرکزی و دولت واقعیتهای میدان را در قالب احکامی که قابل اجرا باشد را به مجلس ارایه دهد، چراکه در حال حاضر فرصتی ایجاد شده که قانون در این حوزه شکل بگیرد.