قیمت تمام شده هر لیتر بنزین ۱۵ هزار تومان است
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای دستیابی به اهداف بهینهسازی انرژی، نیازمند اجماع ملی هستیم و باید از دوگانهسازیهای سیاسی فاصله بگیریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مالک شریعتی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران با اشاره به اهمیت روزافزون موضوع بهینهسازی انرژی اظهار داشت: طی سالهای اخیر توجه جدیتری به این حوزه شده است.
وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان بهینهسازی در حال تدوین و تکمیل است، افزود: پیشنویس اساسنامه در دولت تصویب شده و احتمال میرود طی این هفته یا هفته آینده به تصویب نهایی برسد. پس از آن نیز در هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس بررسی خواهد شد که از نگاه او مشکل خاصی در این مرحله وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد: سیاستهای قیمتی زمانی اثرگذار خواهند بود که همراه با سیاستهای غیرقیمتی اجرا شوند. به گفتهٔ او، نمونههای ناکارآمد این رویکرد در گذشته وجود داشته و مصوبه اخیر دولت درباره بنزین نیز با همین ضعف مواجه است.
وی افزود: نرخ سومی که دولت تعیین کرده، از نظر قیمتی نیز کارایی چندانی ندارد؛ زیرا اختلاف قیمت با کشورهای همسایه همچنان قابلتوجه است و پیوستهای اجتماعی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.
شریعتی گفت: دولت باید تصمیم بگیرد، اما طولانی شدن روند تصمیمگیری کار را سختتر میکند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات فوری، اتصال یارانههای انرژی به کد ملی است که در حوزه بنزین این اتفاق رخ نداده است، چراکه داشتن خودرو شرط بهرهمندی از یارانه محسوب شده، در حالیکه همه اقشار جامعه خودرو ندارند.
وی تأکید کرد دولت موظف است به اقشاری که توان مالی کمتری دارند یارانه بدهد، زیرا نمیتوان در برابر بخشی از جامعه رفتار غیرمسئولانه داشت. راهکار دیگر، اصلاح مسیر تخصیص یارانه و انتقال آن به انتهای زنجیرهٔ مصرف است.
به گفته وی؛ تکمیلسازی میترینگ و هوشمندسازی شبکه از دیگر ابزارهای غیرقیمتی ضروری است.
شریعتی تنوعبخشی به سبد سوخت را اقدامی کمککننده دانست و گفت: اجرای این موضوع نیز با تأخیر روبهرو شد؛ اما وزارت نفت بالاخره دستورالعمل جدید استفاده از ال پی جی صادر کرده است.
وی گفت: برخی معتقدند قیمتها باید بهصورت کامل جهانی شود، در حالیکه بسیاری از مؤلفههای اقتصادی کشور براساس قیمتهای جهانی نیست و چنین اقدامی هم نادرست و هم غیرقابل اجراست و نخستین آسیب را به طبقات محروم وارد میکند. در نقطهٔ مقابل، گروهی نیز معتقدند انفال باید بدون محدودیت مصرف شود. شریعتی این نگرش را اشتباه دانست و گفت مفتسوزی نتیجهای جز ورشکستگی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ایران با وجود داشتن ظرفیتهای داخلی گسترده، باید بر مبنای مولفههای درونی اقتصاد تصمیمگیری کند. یکی از این مؤلفهها، قیمت تمامشدهٔ تولید انرژی است.
وی توضیح داد: نرخ فوب خلیجفارس حدود ۶۰ سنت است و در حال حاضر ۱۰ درصد از بنزین کشور وارداتی است. به گفتهٔ او، قیمت تمامشدهٔ هر لیتر بنزین داخلی ـ حتی بدون احتساب قیمت ذاتی نفت ـ حدود ۱۰ هزار تومان است و با احتساب بنزین وارداتی برای دولت به حدود ۱۵ هزار تومان میرسد.
شریعتی تأکید کرد: امکان اعمال ناگهانی قیمت تمامشده وجود ندارد و دولت پس از سالها تلاش، تنها توانسته نرخ جایگاه را به ۵ هزار تومان افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای غیرقیمتی باید حتماً در کنار سیاستهای قیمتی بهکار گرفته شوند.