عزتاله محمدی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
ثبت رکوردهای تاریخی پروازها و گسترش زیرساختهای فرودگاهی و بندری
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از تغییرات چشمگیر در صنعت گردشگری این جزیره پس از جنگ ۱۲ روزه و ثبت رکوردهای بیسابقه در تعداد پروازها خبر داد.
عزتاله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اثرات منفی جنگ بر اقتصاد کیش گفت: جنگ ۱۲ روزه ضربه قابلتوجهی به گردشگری و حملونقل هوایی وارد کرد. به مدت دو ماه، تقریباً هیچ پروازی به کیش انجام نمیشد و این موضوع، بحران جدی برای صنعت گردشگری به همراه داشت.
وی افزود: خوشبختانه با پایان جنگ و اتخاذ تدابیر مدیریتی، از نیمه دوم مرداد ماه روند بازگشت پروازها آغاز شد و از ۱۵ مردادماه، شاهد افزایش ناگهانی پروازها بودیم. در شهریورماه، تعداد پروازها به روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ سورتی رسید؛ رقمی که حتی در ایام نوروز نیز سابقه نداشت و رکوردی بیسابقه در تاریخ فرودگاه کیش محسوب میشود.
محمدی با اشاره به نقش سیاستهای گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در این موفقیتها تأکید کرد: رشد پروازها و جذب مسافر تنها نتیجه ظرفیت عملیاتی فرودگاه نیست، بلکه برنامهها و اقدامات این سازمان در زمینه تبلیغات، بستههای تشویقی و تسهیل ورود گردشگران نقش کلیدی در جذب مسافران داخلی و خارجی داشته است.
وی همچنین به پروژههای توسعهای در فرودگاه و بندر چارک اشاره کرد و گفت: تمام بخشهای هوانوردی فرودگاه تکمیل شده و زیرساختها برای پذیرش پروازها آماده است. در حوزه دریایی، اخذ مجوز مرز مجاز بندر چارک امکان صادرات کالا به کشورهای همجوار از جمله عمان، قطر و دبی را فراهم کرده است و ظرفیت ویژهای برای صادرات مصالح ساختمانی پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در پایان پیشبینی کرد: با توجه به روند موجود و استقبال گردشگران، تعداد پروازها تا پایان سال بهطور متوسط ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این روند رو به رشد همچنان ادامه خواهد داشت.
رشد مستمر پروازها در مهر و آبان ماه
محمدی به ادامه روند مثبت افزایش پروازها در کیش اشاره کرد و گفت: پس از شهریور ماه که شاهد ثبت یک رکورد بیسابقه بودیم، این روند در مهر و آبان نیز ادامه یافت. در این دو ماه، تعداد مسافران نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد و تعداد پروازها ۲۴ درصد رشد داشت. این روند نشاندهنده تثبیت وضعیت پروازها پس از دوران رکود معمول پس از تعطیلات تابستان و بازگشایی مدارس و دانشگاهها است.
وی افزود: بهطور معمول مهر و آبان زمان کاهش ترافیک هوایی و رکود پروازی است، اما امسال این رکود شکسته شد و رکورد شهریور حفظ گردید. قابل توجه است که در تاریخ ۱۵ فروردین نیز فرودگاه کیش با ثبت ۱۵۲ پرواز در یک روز، رکوردی بیسابقه در تاریخ فعالیتهای خود بهجا گذاشت که سطح بالای ظرفیت عملیاتی و استقبال گردشگران از جزیره را بهخوبی نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش تأکید کرد: روند جذب مسافر و افزایش پروازها نه تنها حاصل ظرفیت عملیاتی فرودگاه است، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش نیز بوده است. اقدامات این سازمان در زمینه تبلیغات، بستههای تشویقی و تسهیل ورود گردشگران نقش مهمی در جذب مسافران داخلی و خارجی داشته و به موفقیت رکوردشکنیهای اخیر کمک کرده است.
وی همچنین با اشاره به حضور ۲۹ شرکت هواپیمایی در فرودگاه بینالمللی کیش گفت: طیف گسترده ایرلاینهای باسابقه تا شرکتهای نوظهور در مسیر هوایی جزیره زیبای کیش، نشانه ظرفیت عملیاتی بالا، زیرساختهای استاندارد و جایگاه راهبردی جزیره در شبکه هوانوردی کشور است و فرودگاه بینالمللی کیش با ارائه خدمات منظم فرود و برخاست، سوخترسانی مطمئن، سامانههای دقیق ناوبری و تسهیلات عملیاتی استاندارد، یکی از پویاترین و قابل اعتمادترین مراکز هوانوردی جنوب کشور به شمار میرود و نقش مهمی در اتصال گردشگران و فعالان اقتصادی به جزیره ایفاء میکند.
پیشبینیها برای ادامه سال
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به روند رو به رشد سفرها به جزیره، از افزایش قابل توجه تعداد پروازها در ماههای پیشِرو خبر داد و گفت: با توجه به تقاضای بالا و شرایط مساعد، پیشبینی میشود تا پایان سال شاهد رشد متوسط ۳۰ درصدی پروازها باشیم. در حال حاضر میانگین پروازهای روزانه در فرودگاه کیش حدود ۸۵ تا ۹۰ سورتی است و انتظار داریم این رقم تا پایان سال با جهشی محسوس همراه شود.
وی در تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی فرودگاه کیش اظهار کرد: در حوزه هوانوردی، تمامی اقدامات مورد نیاز تکمیل شده و زیرساختها بهطور کامل برای پذیرش پروازها مهیا است.
محمدی افزود: بخشهایی نظیر ترمینال کارگو و تأسیسات سوخترسانی همچنان در حال اجراست و با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، این پروژهها نیز در مسیر تکمیل قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش یکی از مهمترین پیشرفتهای سال جاری را کسب مجوز مرز مجاز دریایی بندر چارک دانست و گفت: این مجوز برای نخستین بار امکان صادرات کالا از طریق بندر چارک به مقاصدی مانند عمان، قطر و دُبی را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: ظرفیت ویژهای نیز برای صادرات مصالح ساختمانی از این بندر پیشبینی شده و این اقدام میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت دریایی و تقویت اقتصاد منطقه ایفاء کند.
افتتاح فاز نخست بندر چارک و ارتقاء ظرفیت پهلودهی کشتیها
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به تکمیل فاز نخست پروژه بندر چارک اعلام کرد: با بهرهبرداری از این مرحله، این بندر اکنون توانایی پذیرش کشتیهایی با ظرفیت ۶ تا ۷ هزار تن را دارد؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تسهیل صادرات بهویژه در حوزه مصالح ساختمانی از بندر چارک و جزیره کیش به مقاصدی همچون عمان و قطر ایفاء میکند.
محمدی افزود: با لایروبی انجام شده در محدوده بندر، عمق حوضچه به ۶ متر افزایش یافته و این اقدام امکان پهلودهی کشتیهای بزرگتر و افزایش حجم مبادلات دریایی را فراهم کرده است.
به گفته وی، این پروژه نه تنها موجب ارتقای جایگاه بندر چارک در زنجیره حملونقل دریایی جنوب کشور میشود، بلکه به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان بومی کمک خواهد کرد.
نظارت مستمر بر ایمنی و استانداردهای شناورهای تفریحی کیش
محمدی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در حوزه گردشگری دریایی کیش اظهار کرد: بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، تمامی شناورهای تفریحی فعال در جزیره تحت نظارت کامل سازمان بنادر کیش قرار دارند و فعالیت آنها تنها پس از احراز استانداردهای ایمنی، دریافت کلاسبندیهای فنی و رعایت الزامات دریایی مجاز است.
وی با اشاره به اجرای بازرسیهای چندلایه افزود: تیمهای تخصصی سازمان بنادر بهصورت دورهای و همچنین در قالب گشتهای روزانه، وضعیت فنی، تجهیزات ایمنی، مدارک و شرایط بهرهبرداری شناورها را بررسی میکنند تا از رعایت تمامی ضوابط اطمینان حاصل شود.
محمدی تأکید کرد: این روند نظارتی مستمر و نقشی مهم در حفظ ایمنی مسافران، ارتقای کیفیت خدمات تفریحی و تداوم اعتماد گردشگران به خدمات دریایی کیش دارد.
سیستم نوبتدهی آنلاین برای مسافران
محمدی با اشاره به تحول در خدمات مسافری بندر کیش اظهار کرد: تا پیش از این، مسافران ناچار بودند برای خرید بلیت بهصورت حضوری به بندر مراجعه کنند و این موضوع در برخی ساعات موجب ازدحام و افزایش زمان انتظار میشد. اما اکنون با راهاندازی سامانه نوبتدهی و فروش الکترونیکی بلیت، تمامی مراحل از طریق اپلیکیشن و سایت بهصورت آنلاین انجام میشود و حضور فیزیکی مسافران به حداقل رسیده است.
وی افزود این سامانه با هدف مدیریت هوشمند ترافیک مسافران راهاندازی شده است و نقش مهمی در کاهش صف، ساماندهی جریان تردد و افزایش کیفیت تجربه سفر داشته است.
به گفته او، بخش حملونقل خودرویی که همواره بیشترین حجم تقاضا را دارد،بیشترین بهره را از این تحول برده و اکنون فرآیند پذیرش، خرید بلیت و ورود به اسکله با نظم بیشتر و کمترین میزان معطلی انجام میشود.
محمدی ادامه داد: افزایش قابل توجه رضایت مسافران، کاهش ازدحام در محوطه بندر، صرفهجویی در زمان و ارتقای دقت در فرآیند فروش بلیت را از مهمترین دستاوردهای راهاندازی این سامانه است و این روند، مقدمهای برای هوشمندسازی کامل خدمات دریایی در آینده است.
افزایش پروازهای خارجی و توسعه مسیرهای جدید
محمدی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه پروازهای خارجی جزیره گفت: در حال حاضر، پروازهای منظم به مقاصدی همچون دبی، بغداد، اربیل، مسقط و تاجیکستان برقرار شده و مذاکرات با چند شرکت هواپیمایی خارجی دیگر نیز در جریان است. در آینده نزدیک، مقاصد جدید بینالمللی به این شبکه افزوده خواهد شد و ظرفیت فرودگاه کیش در حوزه پروازهای برونمرزی به شکل معناداری افزایش مییابد.
وی هدف اصلی این رویکرد را ارتقای جایگاه جزیره کیش در مسیرهای هوایی منطقه عنوان کرد و افزود: جذب پروازهای خارجی بیشتر، نهتنها موجب افزایش گردشگران ورودی میشود، بلکه زیرساختهای فرودگاهی و خدمات مسافری کیش را در مسیر استانداردهای بینالمللی قرار میدهد. برنامه ما این است که کیش در کوتاهمدت به یکی از مقاصد معتبر گردشگری خلیج فارس تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با ابراز رضایت از روند رو به رشد پروژههای بندری و فرودگاهی تأکید کرد: توسعه زیرساختها با جدیت ادامه دارد و در ماههای آینده نتایج ملموستری در حوزه عملیاتی، خدمات مسافری و ظرفیتهای تجاری قابل مشاهده خواهد بود. ارتقای تعداد پروازها، بهبود تجربه سفر و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه از مهمترین اهداف ما در این دوره است.
محمدی همچنین به تحول ایجاد شده در سیستم خدمات مسافری بندر کیش اشاره کرد و گفت: با راهاندازی سامانه نوبتدهی و فروش آنلاین بلیت، نیاز به مراجعه حضوری مسافران حذف شده و اکنون تمامی مراحل از طریق اپلیکیشن و سایت انجام میشود. این اقدام، زمان انتظار را کاهش داده و رضایتمندی مسافران را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
به گفته وی، این سامانه به ویژه در بخش حملونقل خودرویی و مسافری باعث نظمبخشی به فرآیندها، مدیریت هوشمند ترافیک و کاهش چشمگیر صفها شده است.