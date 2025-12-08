شهردار تهران:
روزانه ۱۳۷ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می کنیم
شهردار تهران با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، میزان یارانه پنهان انرژی را روزانه ۱۳۷ میلیارد دلار اعلام کرد که اثر مستقیمی در زندگی مردم دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا زاکانی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران اظهار داشت: در گذشته تا امروز توجه به تولید بوده و در بخش مصرف کمتر دقت صورت گرفته است و اکنون با مراجعه به سیاست کلی و قانون برنامه هفتم توسعه نگاه ها مجددا به حوزه مصرف معطوف شده است.
وی با اشاره به شدت مصرف انرژی در ایران گفت: این تشدید مصرف بی عدالتی در مصرف را موجب شده است.
شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه ۴۷ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، بنابراین از بنزین بی بهره اند، تصریح کرد: امروز ناترازی در حوزه آب، برق، بنزین، بودجه، مسکن و عرضه و تقاضا را شاهدیم و تلاطم تورمی و شیب رشد آن آزاردهنده شده است.
وی با بیان اینکه نیازمند بازنگری جدی در حوزه مصرف انرژی هستیم، گفت: با اصلاح اقتصادی و رویکردهای مختلف ظرف ۳ سال می توانیم تحول بزرگی در حوزه ناترازی انرژی داشته باشیم.
وی گفت: هر سال هر فرد ۱۲۰۰ کیلو وات ساعت برق، ۷۰۰ متر مکعب گاز و در کل روزی ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم که با این میزان مصرف مجبور به واردات هستیم.
زاکانی تأکید کرد: هر سیاست اصلاحی باید همزمان با توسعهٔ انرژیهای پاک و مهار اتلاف، بخش خانگی را نیز هدف قرار دهد.
وی با بیان اینکه باید الگوی جدیدی در حوزه انرژی ارائه دهیم، گفت: بررسیها نشان میدهد ارائه یک الگوی جدید میتواند تحولی بزرگ در مدیریت مصرف ایجاد کند؛ بهویژه اگر حد مصرف متعارف تعریف شود. در این مدل، بخش بزرگی از جامعه با رعایت الگو یا کمی صرفهجویی، همچنان در محدوده قیمت متعارف باقی میمانند و تحت فشار قیمتی قرار نمیگیرند.در مرحله بعد، خانوارهایی که کمتر از الگو مصرف میکنند، مابهالتفاوت آن را به قیمت واقعی و مصون از تورم دریافت میکنند. در مقابل، مصرف بالاتر از الگو با قیمت وارداتی انرژی محاسبه خواهد شد.
شهردار تهران گفت: اکنون ۲۱۰۰ همت یارانه انرژی پرداخت میشود و اجرای این طرح میتواند حداقل ۵۰۰ همت یارانهٔ مستقیم را بهطور شفاف به اقشار کمدرآمد اختصاص دهد.
وی با اشاره به تفاوتهای اقلیمی کشور گفت: در مناطق گرمسیر مصرف برق و در مناطق سردسیر مصرف گاز بیشتر است؛ بنابراین تعیین الگوهای مصرف باید منطقهای و دقیق باشد.
زاکانی افزود: امکان تبدیل سبد انرژی نیز قابل طراحی است؛ برای نمونه، خانواری که بنزین مصرف نمیکند، میتواند سهمیه انرژی خود را در قالب برق یا گاز استفاده کند.طرح پیشنهادی سه پله قیمتی خواهد داشت، به این ترتیب که پله اول نصف قیمت نرم متعارف، پله دوم قیمت تمامشده انرژی و پله سوم اعمال ۲۰ درصد جریمه آلایندگی برای مصرف مازاد است.
وی بیان کرد: براساس برآوردها، با بودجه فعلی عمرانی، تکمیل پروژههای راه به بیش از ۱۰۱ سال، پروژههای آب به ۳۰ سال و پروژههای حوزه سلامت به حدود ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
شهردار تهران گفت: برای عبور از این وضعیت، مردم باید شریک سبد انرژی کشور شوند و مدیریت مصرف را بهصورت مستمر انجام دهند. در چنین شرایطی آثار این فرآیند بر شکوفایی اقتصادی بسیار بزرگ خواهد بود؛ به شرط آنکه دولت بخشی از منابع را مستقیما در اختیار مردم قرار دهد و از باقی منابع برای توسعه خدمات عمومی مانند حوزه سلامت استفاده کند، اجرای چنین طرحی نیازمند شکلگیری فهم مشترک ملی است. این مدل میتواند فقر مطلق را برطرف کند و آثار زیستمحیطی، اقتصادی و امنیتی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی در ادامه درباره برنامههای شهرداری تهران گفت: شهرداری برنامهای برای تولید ۲ هزار مگاوات برق خورشیدی تدوین کرده و مجوزهای لازم نیز دریافت شده است. همچنین گسترش برقیسازی حملونقل را در دستور کار داریم، اکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در تهران فعال است و ۲ هزار دستگاه دیگر بهزودی افزوده میشود. همچنین ۲ هزار تاکسی برقی جدید وارد شده و تولید داخلی اتوبوس برقی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
زاکانی با اشاره به اینکه ۸۱ درصد آلودگیهای گازی و ۵۸ درصد آلودگی تهران ناشی از حملونقل است گفت: مدیریت انرژی و توسعهٔ حملونقل عمومی ضرورت تام دارد.
وی افزود: تعطیلی تهران هزینهای نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان دارد و این رقم نشان میدهد چرا اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضرورت اقتصادی است.
شهردار تهران در ادامه بیان کرد: قرارداد برای رسیدن مترو به ۱۹۰ کیلومتر و ۱۷۰ ایستگاه منعقد شده و ارزش کل پروژهها هزار همت است؛ رقمی معادل یکسیزدهم کل نقدینگی کشور که با مدل جدیدی از تامین مالی منعقد شده است. در حال حاضر ۱۴ واگن جدید وارد شده است. در حال در مجموع هزار و ۱۸۱ واگن در مترو تهران فعال است که طی پنج سال آینده تعداد واگنها دو برابر خواهد شد. با این توسعه، زمان انتظار از ۸ تا ۱۰ دقیقه به حدود ۲ تا ۳ دقیقه کاهش مییابد و استفاده از مترو بهمراتب آسانتر خواهد شد؛ بهگونهای که مسافران در ساعات پیک دیگر احساس عبور از تونل وحشت نخواهند داشت.