به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که الان شروع کردیم که انشالله انجام شود و البته کار بسیار دشواری است، بحث تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است.

وی افزود: در خصوص شرکت‌های دولتی به عنوان مجمع عمومی شرکت‌ها این برنامه را از خود شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و بقیه شرکت‌های بزرگ داریم شروع می‌کنیم تا این شرکت‌ها تقویم دارایی شوند و اگر این تقویم دارایی اتفاق بیفتد، حتی ممکن است بعد از گرفتن مجوزهای لازم بتوانیم آنها را در بورس عرضه کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از آنها، به سراغ مابقی شرکت‌های دولتی و انواع و اقسام دارایی‌هایشان خواهیم رفت.

مدنی‌زاده با اشاره به لایحه دولت در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: ازسوی دولت هم یک پیشنهاد لایحه‌ای تنظیم شده که در کمیسیون اقتصادی مجلس است که امیدواریم به مجلس برود و تصویب شود.

وی افزود: این لایحه اجازه و قدرت را در اختیار وزارت اقتصاد قرار خواهد داد تا بتوانیم بحث تقویم دارایی‌های دولت را داشته باشیم و بتوانیم بر اساس آن، کار مولدسازی را انجام بدهیم.

به گفته مدنی‌زاده، این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. این لایحه قبلا تنظیم شده بود و من وقتی مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفتم، خواهش کردم که متوقف شود تا یکسری اصلاحات روی آن صورت گیرد. در حال حاضر اصلاحات تمام شده و داریم برای دولت و بعد مجلس می‌فرستیم اما به فوریت پیگیرش هستیم که انشالله انجام شود زیرا تا وقتی این کار اتفاق نیفتد، مولدسازی دارایی دولت محقق نخواهد شد.

