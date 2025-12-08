وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران:
شرکتهای دولتی هم بورسی میشوند/ مولدسازی داراییهای دولت در دستور کار
وزیر اقتصاد گفت: اگر شرکتهای دولتی تقویم دارایی شوند، حتی ممکن است بعد از گرفتن مجوزهای لازم بتوانیم آنها را در بورس عرضه کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که الان شروع کردیم که انشالله انجام شود و البته کار بسیار دشواری است، بحث تقویم داراییهای دولت و شرکتهای دولتی است.
وی افزود: در خصوص شرکتهای دولتی به عنوان مجمع عمومی شرکتها این برنامه را از خود شرکتهایی مثل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و بقیه شرکتهای بزرگ داریم شروع میکنیم تا این شرکتها تقویم دارایی شوند و اگر این تقویم دارایی اتفاق بیفتد، حتی ممکن است بعد از گرفتن مجوزهای لازم بتوانیم آنها را در بورس عرضه کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از آنها، به سراغ مابقی شرکتهای دولتی و انواع و اقسام داراییهایشان خواهیم رفت.
مدنیزاده با اشاره به لایحه دولت در مورد مولدسازی داراییهای دولت، گفت: ازسوی دولت هم یک پیشنهاد لایحهای تنظیم شده که در کمیسیون اقتصادی مجلس است که امیدواریم به مجلس برود و تصویب شود.
وی افزود: این لایحه اجازه و قدرت را در اختیار وزارت اقتصاد قرار خواهد داد تا بتوانیم بحث تقویم داراییهای دولت را داشته باشیم و بتوانیم بر اساس آن، کار مولدسازی را انجام بدهیم.
به گفته مدنیزاده، این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. این لایحه قبلا تنظیم شده بود و من وقتی مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفتم، خواهش کردم که متوقف شود تا یکسری اصلاحات روی آن صورت گیرد. در حال حاضر اصلاحات تمام شده و داریم برای دولت و بعد مجلس میفرستیم اما به فوریت پیگیرش هستیم که انشالله انجام شود زیرا تا وقتی این کار اتفاق نیفتد، مولدسازی دارایی دولت محقق نخواهد شد.