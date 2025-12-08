«فرزین» درباره افزایش نرخ ارز در مجلس پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ ارز اظهار داشت: آقای فرزین درباره دلایل افزایش نرخ ارز باید در مجلس پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: متولی و تنظیم‌گر اتفاقاتی که در بازار رقم می‌خورد، مشخص و بانک مرکزی متولی این وضعیت است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی افزود: معمولا در نوسانات سال‌های اخیر از بانک مرکزی در مجلس پاسخ و تحلیل خواستیم تا درباره دلایل این نوسانات و تدابیر برای برون رفت از شرایط را توضیحاتی ارایه دهند.

طغیانی افزود: همین امروز رییس کمیسیون اقتصادی از رییس کل بانک مرکزی دعوت کرده در مجلس حضور داشته باشند و در این باره گفت‌وگوهایی انجام شده است .

طغیانی همچنین درباره تعیین تکلیف قانون رمز ارزها اظهار داشت: به دنبال این هستیم که رمز‌ارزها قانون‌مند شود و به دلیل اختلافاتی که در این حوزه در دولت شاهد هستیم به دنبال این هستیم که رمز ارز در مجلس قانون مند شود.

