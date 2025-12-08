عضو کمیسیون اقتصادی:
«فرزین» درباره افزایش نرخ ارز در مجلس پاسخگو باشد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز اظهار داشت: آقای فرزین درباره دلایل افزایش نرخ ارز باید در مجلس پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ ارز اظهار داشت: آقای فرزین درباره دلایل افزایش نرخ ارز باید در مجلس پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: متولی و تنظیمگر اتفاقاتی که در بازار رقم میخورد، مشخص و بانک مرکزی متولی این وضعیت است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی افزود: معمولا در نوسانات سالهای اخیر از بانک مرکزی در مجلس پاسخ و تحلیل خواستیم تا درباره دلایل این نوسانات و تدابیر برای برون رفت از شرایط را توضیحاتی ارایه دهند.
طغیانی افزود: همین امروز رییس کمیسیون اقتصادی از رییس کل بانک مرکزی دعوت کرده در مجلس حضور داشته باشند و در این باره گفتوگوهایی انجام شده است .
طغیانی همچنین درباره تعیین تکلیف قانون رمز ارزها اظهار داشت: به دنبال این هستیم که رمزارزها قانونمند شود و به دلیل اختلافاتی که در این حوزه در دولت شاهد هستیم به دنبال این هستیم که رمز ارز در مجلس قانون مند شود.