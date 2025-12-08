خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل بورس تهران :

راه‌اندازی صندوق‌های رمزارز در آینده نزدیک/ اشتیاق خاص نسل زد برای سرمایه‌گذاری در رمزارز

مدیرعامل بورس تهران گفت: نسل زد به دنبال این است که رمز ارز را در پورتفوی خود داشته باشد و ما هم به دنبال این هستیم که این کلاس دارایی و تبدیل آن به اوراق بهاردار ایجاد کنیم و هم اینکه امکان توثیق آن فراهم شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش رمز آتی با بیان اینکه نسل زد، برای سرمایه گذاری در حوزه این دارایی اشتیاق خاصی دارد، اظهار داشت: معتقدیم اول باید نیاز مردم در بازار سرمایه پاسخ داده شود و ایراد بزرگی در ساختار نظام حکمرانی وجود دارد این است که حکمرانی اقتصادی از بخش خصوصی فاصله دارد و به دنبال این هستیم که انواع کلاس دارایی را با یک UIEX داشته باشیم.

وی ادامه داد: نسل زد به دنبال این است که رمز ارز را در پورتفوی خود داشته باشد و ما هم به دنبال این هستیم که این کلاس دارایی و  تبدیل آن به اوراق بهاردار ایجاد کنیم و هم اینکه امکان توثیق آن  فراهم شود. 

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه در این حوزه دست نهادهای مالی خالی است، گفت: در این شرایط جامعه سهامداری به دنبال آن است که به جای رقابت منفی بین بازار  سرمایه و بازار رمزارزها، یک همگرایی بین این دو بازار ایجاد شود . 

گودرزی تاکید کرد: به زودی شاهد راه‌اندازی صندوق های رمزارزها در بازار سرمایه خواهیم بود.

وی افزود: راه‌اندازی صندوق رمز‌ارز در بازار سرمایه شش رکن دارد و اولین موضوعی که در راه‌اندازی صندوق رمز‌ارز در بورس تهران هدف‌گذاری کردیم، این بود که هیچ ذی‌نفعی حذف نشود. همچنین راه‌اندازی این صندوق یک پاشنه‌آشیل دارد و آن نحوه برخورد با نهاد امین است. 

مدیر عامل بورس تهران گفت: تصمیمی که برای موضوع نهاد امین تصمیم گرفتیم این بوده که نگاه قراردادی به آنها داشته باشیم و نهاد امین باید با کیف پول سرد و کیف پول گرم کار شود. با توجه به ریسک پایین کیف پول سرد قرار بر این است که بیش از ۹۰ درصد دارایی‌ها به‌صورت کیف پول سرد نگهداری شود. همچنین اگر قرار باشد که گواهی سپرده بیت‌کوین داشته باشیم باید ریسک امنیتی ایجاد شود و برای آن مدل شبیه به مدل ایالات متحده در نظر گرفتیم.

