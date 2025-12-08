خبرگزاری کار ایران
عقب‌ماندگی از اقتصاد دیجیتال، یعنی مرگ انقلاب صنعتی چهارم در ایران است

عقب‌ماندگی از اقتصاد دیجیتال، یعنی مرگ انقلاب صنعتی چهارم در ایران است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر از اقتصاد دیجیتال عقب بمانیم به معنای مرگ انقلاب صنعتی ۴ در ایران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بزرگداشت روز حسابدار امروز (دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد، گفت: سرعت رشد انقلاب صنعتی ۴ بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی ۳ است و کشورهایی که در انقلاب صنعتی ۳ نتوانستند رشد کنند، در حال تلاش برای افزایش درآمد سرانه خود هستند تا از انقلاب صنعتی ۴ عقب نمانند.

وی با تاکید بر تلاش برای عقب نماندن از انقلاب صنعتی ۴، گفت: اگر از انقلاب صنعتی ۴ عقب بمانیم به درآمد سرانه پایین خواهیم رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: آنچه ما را در انقلاب صنعتی پیشرو می‌کند، حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده است.  اگر از اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده عقب بمانیم، به معنای مرگ انقلاب صنعتی ۴ در ایران خواهد بود.

مدنی‌زاده با اشاره به ماموریت این وزارتخانه، گفت: ماموریت ما به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان برمی‌گردد که در محوریت برنامه‌های تیم اقتصادی دولت است.

وی با اشاره به اینکه حسابداران با حقیقت اعداد سروکار دارند، گفت: این قشر وضعیت واقعی عملکرد بنگاه‌ها را مشخص می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت اقتصاد یک نقش محوری در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور دارد، عملکرد زیرمجموعه‌های این وزارت خانه نشان می‌دهد در جای جای زندگی روزمره مردم حضور دارد. اصلاحات ساختاری نیز از مسیر عملکرد این دستگاه دنبال می‌شود.

مدنی زاده گفت: یکی از محوری‌ترین ابعاد موثر در وضعیت اقتصادی کشور مجموعه حسابداری است. رشد بشر از زمانی آغاز شد که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفت و همچنین از زمانی که بانکها تاسیس شدند، در همین بازه حوزه حسابداری ایجاد شد.

وزیر اقتصاد گفت: نقش حسابداران در مبارزه با فساد جدی است، این مبارزه با فساد رخ نمی‌دهد مگر با حسابداری دقیق. این مدل  از حسابداری به کارایی در دولت و بنگاه‌ها کمک میکند.

وی افزود:  اگر حسابرسی درست و دقیق انجام نشود ریشه فساد در دولت و بنگاه‌ها خواهد بود. یکی از اصلاحات ریشه در بحران ۲۰۰۸ آمریکا اصلاح استاندارهای حسابداری بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اشکالات در صورتهای مالی حسابرسی شده و سودآوری غیر واقعی بنگاه‌ها در صورتهای مالی بانک مرکزی وارد میشود، گفت: این موضوع باعث می‌شود که خلق اعتبار به ازای سودی که محقق نشده ایجاد شود که همین موضوع ریشه اصلی تورم است. پس یکی ریشه اصلی تورم در کشور کم توجهی به حسابداری و حسابرسی است.

