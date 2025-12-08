به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این همایش که با حضور حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی همراه بود، یاسر مرادی با تأکید بر اینکه تسلط بر تغییرات جدید در مدل‌های کسب‌وکار وط آشنایی کامل با قوانین و مقررات در حوزه فناوری‌های نوین صنعت مالی و حسابداری، مهم‌ترین الزام برای تعامل بیشتر بخش‌های مالی و حسابداری با بانک‌هاست، اظهار کرد: سرعت فناوری اطلاعات در حوزه مالی به اندازه‌ای است که هر چند ماه با تأسیس یک نهاد جدید ارائه خدمات مالی روبه‌رو می‌شویم.

او با بیان اینکه بانک‌ها دیگر صرفاً واسطه‌گر وجوه نیستند و باید در فضای فناوری‌های نوین مالی با رقبای جدیدی دست‌وپنجه نرم کنند، تأکید کرد: حسابداران باید شناخت بیشتری نسبت به این تحولات داشته باشند تا بتوانند نقش موثری در تامین مالی سازمان متبوع خود داشته باشند.

نقش رمزارزها، فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها در تغییرات مالی کشور

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حجم بالای مبادلات رمزارزها در کشور گفت: حجم معامله یک روز رمزارزها در کشور از منابع در گردش بسیاری از صنایع مالی سنتی مثل لیزینگ ها بالاتر است.

او با اشاره به نقش پر رنگ ابزارهای نوین مالی افزود: در گذشته بانک‌ها حجم گسترده‌ای از داده‌های مالی را در اختیار داشته و رصد می‌کردند، اما امروز بسیاری از این اطلاعات از طریق لندتک ها؛ نئوبانک‌ها؛ کارگزاران رمزارز و.... مبادله می شود و نقش بانکها نهایتا به درگاه پرداخت شان محدود شده است؛ به همین دلیل اعتبارسنجی این نهادها در آینده از اعتبارسنجی بانکی پیشی خواهد گرفت.

تحول در فرآیند اخذ وثایق و تضمین‌های بانکی

مرادی سپس به تغییرات مهم در حوزه وثایق برای تامین اعتبار اشاره کرد و گفت: در گذشته اخذ ضمانت برای دریافت تسهیلات زمان بر؛ سلیقه ای و محدود به دارایی های سنتی بود، اما امروز با بهره برداری از ظرفیت قانون جدید تامین مالی و استفاده از سامانه ست در بانک صادرات ایران و سامانه جامع وثایق در وزارت اقتصاد، امکان توثیق غیرحضوری ۳۵ نوع وثیقه فراهم شده است.

او همچنین با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مانند برات الکترونیک؛ فکتورینگ و اوراق گام افزود: امروز ادبیات تأمین مالی هم نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار پول انجام می‌شود؛ چاره ای جز استفاده از ابزارهای مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه نداریم؛ چراکه این ابزارهای جدید نظارت جدی بازار سرمایه و قدرت بالای تامین مالی بازار پول را توامان دارند.

نهادهای جدید مالی و وضعیت حقوقی رمزارزها

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران درباره نهادهای مالی جدید گفت: کارگزاری رمزارز و نهادهای امین دارایی در قانون تامین مالی از نهادهای تازه‌تأسیسی هستند که باید همه فعالان بازار با فعالیت آنها آشنا بود.

او با اشاره به اینکه استفاده از هرگونه رمزارز به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است؛ افزود: استخراج رمزارز طبق مصوبه هیئت وزیران و با پرداخت هزینه برق صادراتی مجاز است، اما در قبال خرید و فروش و معاملات رمزارزها ، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد و فعالان این بازار باید با علم به این موضوع؛ ریسک لازم را بپذیرند.

مرادی درباره نهادهای امین دارایی نیز توضیح داد: «سپرده‌گذاری مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک کارگشایی، بیمه مرکزی؛ شرکت های تلفن همراه و نهادهای مشابه، همگی نهادهای امین دارایی هستند که با اتصال به سامانه جامع وثایق، امکان استفاده از این دارایی های راکد را برای دریافت اعتبار فراهم می کند.

پیشتازی بانک صادرات ایران در حذف چک کاغذی و توسعه چک دیجیتال

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حذف چک کاغذی گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۵ در کشور چک کاغذی نخواهیم داشت.

او افزود: نخستین چک دیجیتال نظام بانکی با عنوان چکنو در بانک صادرات ایران ایجاد شد و تاکنون حدود ۱۰ میلیون چک دیجیتال صادر شده است.

مرادی با برشمردن مزایای چک دیجیتال اظهار داشت: نبود امکان سرقت، جعل و تقلب، سرعت بالای صدور و وصول و کارسازی ۲۴ ساعته از مزایای اصلی این سند تجاری الکترونیک است.​

