به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان؛
هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس برگزار میشود
هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس، به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس از فردا دوشنبه و به مدت دو روز با حضور هیئتهای تجاری و صنعتی ایران و بلاروس و به میزبانی کشورمان برگزار میشود.
در این اجلاس سیدمحمد اتابک رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور با آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع بلاروس به همراه هیئت کارشناسی و تجاری در خصوص موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر میپردازند.
گفتنی است، افزایش مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و بلاروس و گسترش روابط تجاری دو کشور از اهداف برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس عنوان شده است.