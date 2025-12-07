خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان؛

هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس برگزار می‌شود

هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس برگزار می‌شود
کد خبر : 1724311
لینک کوتاه کپی شد.

هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس، به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس از فردا دوشنبه و به مدت دو روز با حضور هیئت‌های تجاری و صنعتی ایران و بلاروس و به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود.

در این اجلاس سیدمحمد اتابک رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور با آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع بلاروس به همراه هیئت کارشناسی و تجاری در خصوص موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

گفتنی است، افزایش مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و بلاروس و گسترش روابط تجاری دو کشور از اهداف برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس عنوان شده‌ است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده