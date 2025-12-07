دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود را به خوبی ایفا کرده اند

به گزارش ایلنا، در متن پیام وزیر نفت آمده است؛

روز دانشجو تاریخ پرفرازو نشیب ایران اسلامی، مشحون از رویدادها و مناسبتهای بزرگی است که هر کدام نماد مجاهدت، ایثار و فداکاری ملت بزرگ ایران است.

بدون تردید یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این مناسبتها، 16 اذر،است در این روز دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود برای استقلال و سربلندی کشور را به خوبی ایفا کرده و با تقدیم 3 شهید، مسیولیت بزرگی را بر دوش این قشر فرهیخته و اینده ساز گذاشتند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور فعالانه، نواورانه و هوشمندانه دانشجویان برای عبور از چالشها و قرارگرقتن درمسیر رشد و بالندگی نیازمند است و صنعت نفت در صدر این مهم قرار دارد جوانان پرشور و اگاهی که در دانشگاه‌های سراسر کشور در رشته‌های مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و دیگر حوزه های علمی مشغول به تحصیل‌اند و سرمایه‌های انسانی فردای این صنعت به شمار می‌روند.

وزارت نفت با رویکرد جوان‌گرایی، تلاش کرده است مسیر حضور مؤثر، ایده‌پردازی و مشارکت فعال دانشجویان و پژوهشگران جوان را در پروژه‌ها و برنامه‌های کلان صنعت در قالب دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز نواوری هموار سازد. باور داریم که بدون بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نسل دانشجو، حرکت به سوی آینده‌ای پایدار و رقابتی ممکن نخواهد بود.

این روز را به همه دانشجویان عزیز کشور، به‌ویژه دانشجویان پرتلاش رشته‌های مرتبط با صنعت نفت، تبریک می‌گویم و برای آنان در مسیر علم، پیشرفت و خدمت به ایران توفیق و سربلندی آرزو دارم.

انتهای پیام/