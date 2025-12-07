دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود را به خوبی ایفا کرده اند

پیام وزیر نفت به مناسبت ۱۶ اذر،
وزیر نفت در پیامی به مناسبت روز دانشجو نوشت: دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود برای استقلال و سربلندی کشور را به خوبی ایفا کرده اند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام وزیر نفت آمده است؛
روز دانشجو تاریخ پرفرازو نشیب ایران اسلامی، مشحون از رویدادها و مناسبتهای بزرگی است که هر کدام نماد مجاهدت، ایثار و فداکاری ملت بزرگ ایران است.
بدون تردید یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این مناسبتها، 16 اذر،است در این روز دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود برای استقلال و سربلندی کشور را به خوبی ایفا کرده و با تقدیم 3 شهید، مسیولیت بزرگی را بر دوش این قشر فرهیخته و اینده ساز گذاشتند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور فعالانه، نواورانه و هوشمندانه دانشجویان برای عبور از چالشها و قرارگرقتن درمسیر رشد و بالندگی نیازمند است و صنعت نفت در صدر این مهم قرار دارد جوانان پرشور و اگاهی که در دانشگاههای سراسر کشور در رشتههای مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و دیگر حوزه های علمی مشغول به تحصیلاند و سرمایههای انسانی فردای این صنعت به شمار میروند.
وزارت نفت با رویکرد جوانگرایی، تلاش کرده است مسیر حضور مؤثر، ایدهپردازی و مشارکت فعال دانشجویان و پژوهشگران جوان را در پروژهها و برنامههای کلان صنعت در قالب دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز نواوری هموار سازد. باور داریم که بدون بهرهگیری از ظرفیت علمی و تخصصی نسل دانشجو، حرکت به سوی آیندهای پایدار و رقابتی ممکن نخواهد بود.
این روز را به همه دانشجویان عزیز کشور، بهویژه دانشجویان پرتلاش رشتههای مرتبط با صنعت نفت، تبریک میگویم و برای آنان در مسیر علم، پیشرفت و خدمت به ایران توفیق و سربلندی آرزو دارم.