پیام وزیر نفت به مناسبت ۱۶ اذر،

دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود را به خوبی ایفا کرده اند

وزیر نفت در پیامی به مناسبت روز دانشجو نوشت: دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود برای استقلال و سربلندی کشور را به خوبی ایفا کرده اند.

به گزارش ایلنا، در متن پیام وزیر نفت آمده است؛

 روز دانشجو تاریخ پرفرازو نشیب ایران اسلامی،  مشحون از رویدادها و مناسبتهای  بزرگی است که هر کدام نماد مجاهدت،  ایثار و فداکاری ملت بزرگ ایران است. 

بدون تردید یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این مناسبتها،  16 اذر،است  در این روز دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود  برای استقلال و سربلندی  کشور را  به خوبی ایفا کرده و  با تقدیم 3 شهید،  مسیولیت بزرگی را بر دوش این قشر فرهیخته و اینده ساز گذاشتند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور  فعالانه، نواورانه  و هوشمندانه دانشجویان برای عبور از چالشها و قرارگرقتن درمسیر رشد و بالندگی نیازمند است و صنعت نفت در صدر این مهم قرار دارد   جوانان پرشور و اگاهی که در دانشگاه‌های سراسر کشور در رشته‌های مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی،  انرژی و دیگر حوزه های علمی مشغول به تحصیل‌اند و سرمایه‌های انسانی فردای این صنعت به شمار می‌روند. 

وزارت نفت با رویکرد جوان‌گرایی، تلاش کرده است مسیر حضور مؤثر، ایده‌پردازی و مشارکت فعال دانشجویان و پژوهشگران جوان را در پروژه‌ها و برنامه‌های کلان صنعت در قالب دانشگاه،  پژوهشگاه و مرکز نواوری هموار سازد. باور داریم که بدون بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نسل دانشجو، حرکت به سوی آینده‌ای پایدار و رقابتی ممکن نخواهد بود.

این روز را به همه دانشجویان عزیز کشور، به‌ویژه دانشجویان پرتلاش رشته‌های مرتبط با صنعت نفت، تبریک می‌گویم و برای آنان در مسیر علم، پیشرفت و خدمت به ایران توفیق و سربلندی آرزو دارم.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
خرید طلای آب شده