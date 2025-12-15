رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گفتوگو با ایلنا:
سرنوشت دریاچه ارومیه و خزر چه میشود؟/ تولید محصول به نفع خارجیها
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: تا زمانی که به دریاچه ارومیه احترام نگذاریم و روی منابع ورودی به آن تجدیدنظر نکنیم و به دهها هزار چاه حفر شده در منطقه توجه نکنیم؛ طبیعتا دریاچه رو به خشک شدن میرود و انتظار دیگری نباید داشته باشیم.
محمدرضا کاویانپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع دریاچه ارومیه و کاهش سطح تراز اظهار داشت: کاهش تراز دریاچه اتفاقی نیست که فقط در ایران رخ داده باشد در کشورهای اطراف ما و خیلی از کشورهای جهان این اتفاق را شاهدیم.
تولید محصول به نفع خارج از مرزها و به قیمت نابودی دریاچه ارومیه
وی با بیان اینکه ما در منطقهای قرار داریم که تبخیر قابل توجه است، افزود: به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش تبخیر را داریم، علاوه بر میزان تبخیر آب در کشور؛ دومین نکته اینکه کماکان از آب سطحی به میزان قابل توجهی برای تولید محصولاتی استفاده میکنیم که ارزش اقتصادی آن در کشور خودمان نیست و نفع آن در واقع به کشورهای دیگر و خارج از مرزهای ما میرسد.
به دریاچه احترام نگذاریم؛ خشک شدن قطعی است
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تاکید کرد: تا زمانی که به دریاچه احترام نگذاریم و روی منابع ورودی به دریاچه تجدیدنظر نکنیم و تا زمانی که به دهها هزار چاه حفر شده در منطقه توجه نکنیم؛ طبیعتا دریاچه رو به خشک شدن میرود و انتظار دیگری نباید داشته باشیم.
اگر همین روال را ادامه دهیم؛ حال و روز دریاچه وخیم میشود
وی یادآور شد: پیشبینی این است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند حال و روز دریاچه وخیم میشود.
احتمال ابتلای خزر به سرنوشت دریاچه ارومیه؟
کاویانپور درباره احتمال ابتلای خزر به سرنوشت دریاچه ارومیه توضیح داد: خزر عمق متوسط چند صد متری دارد اگر کاهش تراز در سطح آب داشته باشد شاید صد سال آینده به روز دریاچه ارومیه برسد. آنچه شدیدتر خود را نشان میدهد؛ در بخشهای شمالی است که عمق آب پایینتر است، به طوری که در ناحیه شمالی دریاچه لایه نازکی از آب را شاهدیم، بنابراین وقتی نیم متر سطح آب کاهش یاید دهها کیلومتر از آب نواحی شمالی خزر کم میشود.
وی با بیان اینکه در سواحل شرقی و در سواحل غربی در استان گیلان کاهش تراز را شاهدیم، خاطرنشان کرد: ورودی آب خلیج گرگان از خزر است، وقتی تراز خزر کاهش پیدا میکند پمپاژ آب صرفه اقتصادی ندارد، چون هزینه سنگینی باید بابت پمپاژ صورت گیرد در این شرایط توصیه ما استفاده از روشهای سازگاری و کاهش اثرات است.
ورودی به خزر ۲۴۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با اشاره به کاهش ورودی آب به خزر گفت: رود ولگای روسیه ۸۰ درصد آب خزر را تامین میکند که ورودی آب آن از ۲۸۰ میلیون متر مکعب به ۲۴۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و در این چند سال این روند ادامه پیدا میکند. در این شرایط اینکه چه نوع تغییر کاربری در این منطقه اتفاق افتاده نیازمند دایره اطلاعاتی خاصی است.
لزوم پیگیری اوضاع خزر در مذاکرات
وی تاکید کرد: انتظار میرود در اجلاس کشورهای حاشیه دریاچه خزر؛ وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست بیشتر توجه کنند که مذاکرات را به سمتی ببرند که در پایداری و آورد از هر کدام از کشورها به دریا نقش داشته باشند. فعلا این شرایطی که انتظار داشته باشیم را هنوز نمیبینیم، جلسه و گفتوگو صورت میگیرد اما خروجی خاصی دیده نمیشود.