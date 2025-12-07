در پاسخ به ایلنا مطرح شد:
دولت پولی برای سرمایهگذاری در کریدورهای ترانزیتی ندارد
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: موضوع مهم این است که به خوبی میدانیم دولت دیگر پولی برای سرمایهگذاری در کریدورهای ترانزیتی ندارد و باید شرایط را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. از این رو در تمام بندهای برنامه هفتم توسعه هم موضوع حمایت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در پروژهها تاکید شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران از برگزاری همایش مشترک با وزارت راه و شهرسازی به مناسبت هفته حمل و نقل در تاریخ ۲۲ آذر ماه با حضور رییس مجلس و وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ۲۶ آذر ماه یادآور فداکاری جامعه حمل و نقل کشور و اجرای فرمان حضرت امام برای حمل کالای اساسی در سراسر کشور در شرایط جنگ است که یکی از اتفاقات بزرگ حمل و نقل در کشورمان رخ داد.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی امروز برگزاری این همایش تقویت کننده روابط بخش خصوصی و دولت خواهد بود و این رویداد و دستاوردهای آن میتواند در بخش حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت موثر باشد.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت کریدورهای منطقهای به ویژه موضوع کریدور زنگزور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم بحث جذب سرمایهگذاری در تکمیل کریدورهای ترانزیتی است و یکی از موضوعات مهم این همایش اجرای قوانینهای حمایت کننده در زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در کریدورهای ترانزیتی است.
سنندجی در پاسخ به سوال ایلنا استقبال بخش خصوصی از تکمیل کریدور ارس به عنوان کریدور موازی زنگزور برای رفع تهدیدهای احتمالی اظهار داشت: نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که ایران از کریدور زنگزور حذف نشده است و اتفاقا باید مشارکت فعالانه در این کریدور داشته باشیم اما به هر حال بخش خصوصی به دنبال منافع خودش است و در پروژهای سرمایهگذاری میکند که منافعی در آن پروژه کسب کند و به طور قطع بر روی سرمایهگذاری در کریدورهای ترانزیتی کشورمان ایستاده ایم.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای کریدوری به شرایط و بستری بستگی دارد که برای سرمایهگذاری فراهم میشود از جمله موضوع رفع مداخلات و حذف قیمت دستوری.
