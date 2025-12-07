خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پاسخ به ایلنا مطرح شد:

دولت پولی برای سرمایه‌گذاری در کریدورهای ترانزیتی ندارد

دولت پولی برای سرمایه‌گذاری در کریدورهای ترانزیتی ندارد
کد خبر : 1724232
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: موضوع مهم این است که به خوبی می‌دانیم دولت دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری در کریدورهای ترانزیتی ندارد و باید شرایط را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. از این رو در تمام بندهای برنامه هفتم توسعه هم موضوع حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران از برگزاری همایش مشترک با وزارت راه و شهرسازی به مناسبت هفته حمل و نقل در تاریخ ۲۲ آذر ماه با حضور رییس مجلس و وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ۲۶ آذر ماه یادآور فداکاری جامعه حمل و نقل کشور و اجرای فرمان حضرت امام برای حمل کالای اساسی در سراسر کشور در شرایط جنگ است که یکی از اتفاقات بزرگ حمل و نقل در کشورمان رخ داد. 

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی امروز برگزاری این همایش تقویت کننده روابط بخش خصوصی و دولت خواهد بود و این رویداد و دستاوردهای آن می‌تواند در بخش حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت موثر باشد. 

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت کریدورهای منطقه‌ای به ویژه موضوع کریدور زنگزور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم بحث جذب سرمایه‌گذاری در تکمیل کریدورهای ترانزیتی است و یکی از موضوعات مهم این همایش اجرای قوانین‌های حمایت کننده در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کریدورهای ترانزیتی است. 

سنندجی در پاسخ به سوال ایلنا استقبال بخش خصوصی از تکمیل کریدور ارس به عنوان کریدور موازی زنگزور برای رفع تهدیدهای احتمالی اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ایران از کریدور زنگزور حذف نشده است و اتفاقا باید مشارکت فعالانه در این کریدور داشته باشیم اما به هر حال بخش خصوصی به دنبال منافع خودش است و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که منافعی در آن پروژه کسب کند و به طور قطع بر روی سرمایه‌گذاری در کریدورهای ترانزیتی کشورمان ایستاده ایم. 

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های کریدوری به شرایط و بستری بستگی دارد که برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود از جمله موضوع رفع مداخلات و حذف قیمت دستوری. 

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: موضوع مهم این است که به خوبی می‌دانیم دولت دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها ندارد و باید شرایط را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. از این رو در تمام بندهای برنامه هفتم توسعه هم موضوع حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها تاکید شده است.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا