به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احمد سلامت مدیرکل دفتر انرژی و سامانه‌های کنترل شرکت آب و فاضلاب کشور، در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات آب گفت‌وگو با پاون، اظهار کرد: مرکز ملی رصد و پایش آب کشور برای نخستین بار در مجموعه آب و فاضلاب کشور در حال برنامه‌ریزی بوده و امیدواریم که تا انتهای سال ۱۱ مرکز استان را در مانیتورینگ شرکت آب و فاضلاب کشور مشاهده کنیم.

وی با بیان اینکه باتوجه به ناترازی آب در کشور، شرکت آب و فاضلاب کشور به حوزه پتانسل سنجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کرده است ،افزود: در مجموعه این صنعت قابلیت حدود ۱۳۸۰ مگاوات تامین انرژی شامل انرژی‌های خورشیدی، هیدرو پاور( اختلاف پتانسل در خطوط آب شهری) و بیوگاز شناسایی شده است که بخش عمده آن به بخش انرژی‌های خورشیدی بالغ بر ۱۱۰۰ مگاوات تعلق دارد.

سلامت افزود: سهم هر کدام از پتانسلها به شرکت آب و فاضلاب ابلاغ و تفاهمنامه‌های آن با شرکتهای توانیر، ساتبا، شرکتهای مادر تخصصی آبفا و آب و فاضلاب منعقد شده و امیدواریم تا بتوانیم بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی را حداقل در بخش صنعت جبران کنیم.

مدیرکل دفتر انرژی و سامانه‌های کنترل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: تخصیص اعتبار برای خرید مولدهای انرژی از اتفاقات خوب امسال بوده که بالغ بر ۲ همت از محل آبرسانی روستایی به استانها تکلیف شده تا بتواند کم آبی‌هایی که در گذشته ناشی از کمبود برق بود را پوشش دهد. همچنین ۳ همت از محل بند میم ماده ۲۸ قانون الحاق توسط سازمان مدیریت بحران کشور پیگیری شده است که امیدواریم از این طریق نیز حدود ۱۲۰۰ دستگاه مولد انرژی نیز برای شرکتهای آب و فاضلاب تامین کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: درحال حاضر ۶۲۰ مگاوات دیزل ژنراتور در شرکت اب و فاضلاب وجود دارد که با تامین آنچه که در برنامه‌ها وجود دارد به حدود هزار مگاوات خواهد رسید.

انتهای پیام/