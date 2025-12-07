اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ آذر ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ١۶ آذر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٩٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٢میلیون و ۵۵٨ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۶میلیون و ٧٢۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١٢٩ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٢٣ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۶٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.

