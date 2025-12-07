خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به ایلنا:

پاسخ به ابهامات حسابرسی در بورس / حسابرس‌ها بازوی سهامداران هستند

پاسخ به ابهامات حسابرسی در بورس / حسابرس‌ها بازوی سهامداران هستند
کد خبر : 1724164
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مکانیسم تعیین حسابرس درست است و حسابرس را سهامدار انتخاب می‌کند تا مشخص شود صورت مالی به درستی تهیه شده ‌است یا نه.

رضا عیوضلو، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه مراسم روز حسابدار در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر ابهامات مبنی بر تخلفات شرکت‌های بورسی و چگونگی تعیین حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی اظهار داشت: حسابرس را مجمع شرکت‌ها انتخاب می‌کنند، کار حسابرس این است که صورت مالی که هیات مدیره شرکت را تهیه کرده و براساس آن می‌خواهند وضعیت شرکت را در مجمع به سهامداران توضیح دهند، با استانداردها تطبیق دهند . 

وی ادامه داد: حسابرس مستقل به دنبال این است که صورت مالی که هیات مدیره شرکت‌ها تهیه کرده‌ و می‌خواهند آن را در مجمع به سهامداران توضیح دهند، استاندارد است یا نه.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه حسابرس ها بازوی سهامداران هستند، گفت: مکانیسم تعیین حسابرس درست است و حسابرس را سهامدار انتخاب می‌کند تا مشخص شود صورت مالی به درستی تهیه شده ‌است یا نه. 

عیوضلو افزود: یکی از وجه ‌های دیگر رعایت مقررات بورسی است، حسابرس باید قوانین بورسی را هم مورد ارزیابی قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که منبع حسابرسی صورت مالی هیات مدیره است یا گزارش دفاتر شرکت‌ها است، اظهار داشت: حسابرس براساس تمام مدارک و مستنداتی که ارایه می‌شود، علمیات انطباق با استانداردها را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا