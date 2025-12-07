نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به ایلنا:
پاسخ به ابهامات حسابرسی در بورس / حسابرسها بازوی سهامداران هستند
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مکانیسم تعیین حسابرس درست است و حسابرس را سهامدار انتخاب میکند تا مشخص شود صورت مالی به درستی تهیه شده است یا نه.
رضا عیوضلو، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه مراسم روز حسابدار در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر ابهامات مبنی بر تخلفات شرکتهای بورسی و چگونگی تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورسی اظهار داشت: حسابرس را مجمع شرکتها انتخاب میکنند، کار حسابرس این است که صورت مالی که هیات مدیره شرکت را تهیه کرده و براساس آن میخواهند وضعیت شرکت را در مجمع به سهامداران توضیح دهند، با استانداردها تطبیق دهند .
وی ادامه داد: حسابرس مستقل به دنبال این است که صورت مالی که هیات مدیره شرکتها تهیه کرده و میخواهند آن را در مجمع به سهامداران توضیح دهند، استاندارد است یا نه.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه حسابرس ها بازوی سهامداران هستند، گفت: مکانیسم تعیین حسابرس درست است و حسابرس را سهامدار انتخاب میکند تا مشخص شود صورت مالی به درستی تهیه شده است یا نه.
عیوضلو افزود: یکی از وجه های دیگر رعایت مقررات بورسی است، حسابرس باید قوانین بورسی را هم مورد ارزیابی قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که منبع حسابرسی صورت مالی هیات مدیره است یا گزارش دفاتر شرکتها است، اظهار داشت: حسابرس براساس تمام مدارک و مستنداتی که ارایه میشود، علمیات انطباق با استانداردها را انجام میدهد.