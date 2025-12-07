به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید بدوی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد: از دوازدهم آذر ماه، عملیات بارگیری ذرت خریداری‌ شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مبادی بندر امام خمینی(ره) آغاز شده است.

وی افزود: این محموله‌ها با هدف تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند تا بخشی از نیاز زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور به‌صورت مستمر و مطمئن تأمین شود.