آغاز بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی برای تأمین نهاده مرغداران سراسر کشور

عملیات بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از شب گذشته در بندر امام خمینی(ره) آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید بدوی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد: از دوازدهم آذر ماه، عملیات بارگیری ذرت خریداری‌ شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مبادی بندر امام خمینی(ره) آغاز شده است.

وی افزود: این محموله‌ها با هدف تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند تا بخشی از نیاز زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور به‌صورت مستمر و مطمئن تأمین شود.

 

 

