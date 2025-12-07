به گزارش ایلنا، ثبت درآمد عملیاتی ۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومانی در این ماه، بیش از آنکه یک عدد صرف باشد، نشانه‌ای از تثبیت جریان فروش و استمرار تقاضا برای سبد محصولات سایپاست.

مرور داده‌های مالی نشان می‌دهد که آبان‌ماه، برای سایپا ماه «تعادل» بوده است؛ تعادلی میان تولید، فروش و مدیریت موجودی. فروش ۱۷ هزار و ۵۰۷ دستگاه خودرو در برابر تولید ۱۴ هزار و ۲۲۷ دستگاهی، به‌وضوح از جلو بودن تقاضا نسبت به عرضه حکایت دارد. این نسبت فروش به تولید، علاوه بر نشان دادن کشش بازار برای محصولات اقتصادی، بیانگر بهبود هماهنگی میان بخش‌های تولید، فروش و شبکه توزیع نیز هست.

تمرکز سایپا بر سبد محصولات اقتصادی همچنان ستون اصلی این تعادل محسوب می‌شود. بخش عمده تولید آبان به خانواده‌های تیبا، ساینا و کوییک اختصاص داشته؛ محصولاتی که طی سال‌های اخیر همواره سهم بالایی در بازار خودرو‌های شهری و اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، خانواده X۲۰۰ با تولید بیش از ۱۰ هزار دستگاه و خلق حدود ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان درآمد، نقش محوری در تحقق درآمد‌های ماهانه سایپا ایفا کرده است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد این گروه محصولی همچنان موتور محرک فروش شرکت به شمار می‌رود.

از منظر درآمدی نیز ترکیب منابع سایپا در آبان‌ماه، تصویری باثبات و قابل اتکا ارائه می‌دهد. فروش داخلی با ثبت بیش از ۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان، همچنان ستون اصلی درآمدزایی شرکت است. در کنار آن، بخش صادرات نیز هرچند سهم کوچکتری دارد، اما با ثبت حدود ۳۸ میلیارد تومان درآمد، نشانه‌هایی از تداوم حضور سایپا در بازار‌های منطقه‌ای را آشکار می‌کند. افزوده شدن ۱۵۴ میلیون تومان درآمد خدمات نیز تکمیل‌کننده زنجیره عملیاتی شرکت در این ماه بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در گزارش آبان، عملکرد بخش SKD است؛ بخشی که موفق شده تمام تولیدات خود را به فروش برساند. فروش ۱۰۰درصدی در این بخش، از هماهنگی مؤثر میان برنامه‌ریزی تولید و نیاز بازار حکایت دارد و نشان می‌دهد سایپا در برخی حوزه‌ها توانسته به الگوی عرضه بر مبنای تقاضا نزدیک شود.

نگاه تجمیعی به کارنامه هشت‌ماهه نیز اهمیت بیشتری به آمار آبان‌ماه می‌بخشد. مجموع درآمد تجمیعی سایپا تا پایان آبان به ۶۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از بازار داخل تأمین شده است. در همین بازه، درآمد صادراتی شرکت نیز به ۲۴۳ میلیارد تومان بالغ شده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به بازار داخل سهم محدودتری دارد، اما جهت‌گیری راهبردی سایپا به سمت حفظ و توسعه بازار‌های منطقه‌ای را تأیید می‌کند. فروش کامل محصولات صادراتی به‌صورت SKD و CBU نیز نشان می‌دهد این بخش با رویکردی هدفمند پیگیری می‌شود.

در مجموع، آبان ۱۴۰۴ برای سایپا ماهی همراه با ثبات، تعادل و تداوم بوده است؛ ماهی که بدون جهش‌های هیجانی، بر پایه استمرار فروش، تقاضای پایدار برای محصولات اقتصادی و نظم نسبی میان تولید و عرضه سپری شده است. این تصویر، اگر در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد، می‌تواند به‌عنوان یکی از دوره‌های قابل استناد در مسیر تثبیت عملکرد این خودروساز تلقی شود.

