خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت نظم مالی در صورت‌های آبان‌ماه سایپا

بازگشت نظم مالی در صورت‌های آبان‌ماه سایپا
کد خبر : 1724124
لینک کوتاه کپی شد.

عملکرد مالی سایپا در آبان‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از منظم‌ترین و قابل اتکاترین مقاطع کاری این خودروساز در سال جاری دانست؛ ماهی که بدون هیجان‌سازی، اما با اعداد مشخص و قابل تحلیل، تصویری شفاف از وضعیت جاری شرکت ارائه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، ثبت درآمد عملیاتی ۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومانی در این ماه، بیش از آنکه یک عدد صرف باشد، نشانه‌ای از تثبیت جریان فروش و استمرار تقاضا برای سبد محصولات سایپاست.

مرور داده‌های مالی نشان می‌دهد که آبان‌ماه، برای سایپا ماه «تعادل» بوده است؛ تعادلی میان تولید، فروش و مدیریت موجودی. فروش ۱۷ هزار و ۵۰۷ دستگاه خودرو در برابر تولید ۱۴ هزار و ۲۲۷ دستگاهی، به‌وضوح از جلو بودن تقاضا نسبت به عرضه حکایت دارد. این نسبت فروش به تولید، علاوه بر نشان دادن کشش بازار برای محصولات اقتصادی، بیانگر بهبود هماهنگی میان بخش‌های تولید، فروش و شبکه توزیع نیز هست.

تمرکز سایپا بر سبد محصولات اقتصادی همچنان ستون اصلی این تعادل محسوب می‌شود. بخش عمده تولید آبان به خانواده‌های تیبا، ساینا و کوییک اختصاص داشته؛ محصولاتی که طی سال‌های اخیر همواره سهم بالایی در بازار خودرو‌های شهری و اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، خانواده X۲۰۰ با تولید بیش از ۱۰ هزار دستگاه و خلق حدود ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان درآمد، نقش محوری در تحقق درآمد‌های ماهانه سایپا ایفا کرده است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد این گروه محصولی همچنان موتور محرک فروش شرکت به شمار می‌رود.

از منظر درآمدی نیز ترکیب منابع سایپا در آبان‌ماه، تصویری باثبات و قابل اتکا ارائه می‌دهد. فروش داخلی با ثبت بیش از ۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان، همچنان ستون اصلی درآمدزایی شرکت است. در کنار آن، بخش صادرات نیز هرچند سهم کوچکتری دارد، اما با ثبت حدود ۳۸ میلیارد تومان درآمد، نشانه‌هایی از تداوم حضور سایپا در بازار‌های منطقه‌ای را آشکار می‌کند. افزوده شدن ۱۵۴ میلیون تومان درآمد خدمات نیز تکمیل‌کننده زنجیره عملیاتی شرکت در این ماه بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در گزارش آبان، عملکرد بخش SKD است؛ بخشی که موفق شده تمام تولیدات خود را به فروش برساند. فروش ۱۰۰درصدی در این بخش، از هماهنگی مؤثر میان برنامه‌ریزی تولید و نیاز بازار حکایت دارد و نشان می‌دهد سایپا در برخی حوزه‌ها توانسته به الگوی عرضه بر مبنای تقاضا نزدیک شود.

نگاه تجمیعی به کارنامه هشت‌ماهه نیز اهمیت بیشتری به آمار آبان‌ماه می‌بخشد. مجموع درآمد تجمیعی سایپا تا پایان آبان به ۶۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از بازار داخل تأمین شده است. در همین بازه، درآمد صادراتی شرکت نیز به ۲۴۳ میلیارد تومان بالغ شده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به بازار داخل سهم محدودتری دارد، اما جهت‌گیری راهبردی سایپا به سمت حفظ و توسعه بازار‌های منطقه‌ای را تأیید می‌کند. فروش کامل محصولات صادراتی به‌صورت SKD و CBU نیز نشان می‌دهد این بخش با رویکردی هدفمند پیگیری می‌شود.

در مجموع، آبان ۱۴۰۴ برای سایپا ماهی همراه با ثبات، تعادل و تداوم بوده است؛ ماهی که بدون جهش‌های هیجانی، بر پایه استمرار فروش، تقاضای پایدار برای محصولات اقتصادی و نظم نسبی میان تولید و عرضه سپری شده است. این تصویر، اگر در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد، می‌تواند به‌عنوان یکی از دوره‌های قابل استناد در مسیر تثبیت عملکرد این خودروساز تلقی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا