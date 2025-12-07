تحول دیجیتال در تجدیدپذیرها کلید خورد
با همکاری دو سازمان بزرگکشور،تحول دیجیتال و هوشمند سازی در صنعت تجدیدپذیرها کلید خورد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، با همکاری سازمان های امور اداری و استخدامی و ساتبا و در راستای بهبود خدمات رسانی دستگاه های اجرایی به مردم، رویداد مشترکی بامحوریت تحول دیجیتال، هوش مصنوعی در حوزه تجدیدپذیرها برگزار می شود.
رئیس امور برنامه ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر گفت: نوآوری های فناورانه یکی از اشکال مهم نوآوری است که توسعه آن در دستورکار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد و مرکز نوآوری اداری با همین مقصود راه اندازی شده است.
محمد ذاکری افزود: اصلاح نظام اداری و بهبود خدمت رسانی دستگاه های اجرایی به مردم با روش های سنتی عملا امکان پذیر نیست و لازم است از همه ظرفیت ها خصوصا اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور برای ارائه ایده¬ها، راهکارها و ابزارهای نوین و دارای فناوری بالا برای حل مسائل دولت و نظام اداری بهره برد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد نوآوری مساله محور ساتبا گفت: این رویداد فرصت خوبی برای مشارکت و حضور موثر تیم ها و شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی در حل مسائل نظام اداری فراهم می کند.
مزیت مهم این رویداد مشخص بودن مساله و وضوح نسبی آن است و در تلاش هستیم با دریافت ایده های جدید و یا توسعه محصولات موجود راهکاری متناسب با مسائل ساتبا یافته و سپس با تعریف پروژه، با صاحبان ایده و تیم های تخصصی برای پیاده سازی آن همکاری شود.
رئیس امور برنامه ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: این مرکز در راستای ماموریت خود آمادگی همکاری با همه دستگاه های اجرایی و اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور را برای طراحی و برگزاری رویدادهای نوآورانه را دارد و اولین گام در این مسیر با همکاری ساتبا برداشته شده است.
ذاکری این رویداد را فرصتی ویژه برای تبیین و ترویج رویکرد نوآوری فناورانه در حل مسائل بخش دولتی دانست و پیشگامی ساتبا برای اتخاذ این رویکرد را ارزشمند تلقی کرد.
ضرورت بهره گیری از ابزارهای جدید و هوش مصنوعی با توجه به شتاب چندبرابری توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
درهمین خصوص معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا نیز از افزایش چشمگیر تقاضای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر و برنامه این سازمان برای برگزاری رویدادی با محوریت تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و تسهیل فرآیندهای پاسخگویی، صدور مجوز و نظارت بر پروژهها خبر داد.
امیر دودابینژاد، معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا با اشاره به شرایط فعلی تأمین انرژی برق و تأکید دولت بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در یک سال اخیر اقبال و توجه به سرمایهگذاری در حوزه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بسیار بیشتر شده است؛ تا جایی که اکثر شاخصهای عملکردی، از پروانههای صادرشده تا قراردادهای در حال مبادله، پروژههای در حال اجرا و پروژههای به بهرهبرداری رسیده، با ضریب ۱۰ تا ۲۰ برابری نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش تقاضا به معنای افزایش مراجعات مردم برای سرمایهگذاران و همچنین افزایش قابل توجه عملیات اداری لازم برای صدور مجوزها، تنظیم قراردادها و نظارت بر پروژههاست. اما از یک طرف امکان افزایش ظرفیتهای اداری و نیروی انسانی برای پاسخگویی به این حجم وجود ندارد و از طرف دیگر با توجه به ظرفیتهای نوین فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، اساساً ضرورتی برای بزرگ شدن ساختار اداری و تعداد نیروی انسانی به نسبت افزایش حجم فعالیتها نیست.
دودابینژاد با اشاره به برنامه ساتبا برای برگزاری یک رویداد تخصصی اظهار کرد: ما با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در حال برنامهریزی برای برگزاری رویدادی هستیم که در آن نیازهای سازمان در سه حوزه اصلی شامل «پاسخگویی به سرمایهگذاران»، «انجام مراحل اداری و اجرایی صدور مجوز و قرارداد» و «نظارت بر اجرای پروژهها با استفاده از ابزارهای جدید فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال، حکمرانی دادهمحور و هوش مصنوعی» مطرح میشود.
وی درباره محور نخست برنامه توضیح داد: به دنبال ایجاد یک دستیار هوشمند یا چتبات هستیم تا سرمایهگذاران و مراجعان بدون مراجعه حضوری یا تماس تلفنی بتوانند پاسخهای خود را دریافت کنند. این چتبات میتواند در تعامل دوجانبه، نیازهای سرمایهگذاران را نیز شناسایی کند و این موضوع به ما کمک میکند در تصمیمسازیها و اصلاح فرآیندها دقیقتر عمل کنیم. این اقدام در نهایت میتواند به تسهیل سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا در ادامه درباره فرآیند صدور مجوز و قرارداد گفت: تا قبل از این، تعداد درخواستها بسیار کمتر بود، اما امروز با یک افزایش قابل توجه مواجه هستیم به عنوان نمونه از ابتدای فعالیت ساتبا، تا تابستان سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ هزار مگاوات پروانه صادر شده بود و از آن تاریخ تاامروز یعنی در یک سال و نیم بیش از ۹۰ هزار مگاوات پروانه صادر شده است لذا ادامه روشهای سنتی باعث اتلاف وقت متقاضیان، نیاز به رفتوآمد و همچنین صرف زمان زیاد توسط همکاران ما برای مراحل صدور مجوزها و تنظیم قراردادها میشود و ایجاد صف برای خدمات نیز نارضایتی و تبعات نامطلوب ناخواسته دارد. هدف ما این است که مجوزها و قراردادهای خرید برق بهصورت اتوماتیک یا نیمهاتوماتیک و با حداقل عملیات توسط نیروی انسانی صادر شود و در حداقل زمان در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
وی درباره محور سوم نیز اظهار داشت: فرآیند نظارت بر احداث نیروگاهها تاکنون بیشتر بر پایه بازدیدهای فیزیکی و گزارشهای سنتی انجام میشد، اما اکنون با ابزارهایی مانند پردازش تصویر و کنترل هوشمند مدارک با استفاده از هوش مصنوعی، امکان ارزیابی پیشرفت پروژهها فراهم شده است و بخش محدودی از کار توسط نیروی انسانی انجام میشود و بخش اصلی پایش بهصورت هوشمند قابل انجام خواهد بود.
دودابینژاد در پایان گفت: در این مرحله از افراد و شرکتهایی که ایده جدید یا تجربه مشابه در سایر حوزه ها دارند دعوت کردهایم تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند. در رویداد پیشِرو، این ایدهها در اختیار مدیران سازمان قرار میگیرد تا بر اساس ظرفیت شرکتهای نوآور و دانشبنیان، پروژههای مورد نیاز ساتبا تعریف شود و شاهد یک تحول نوآورانه در فرآیند اجرایی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر باشیم.