عرضه ۱۰۰۰ تن بنزین در بورس انرژی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم عرضه می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول طی ۲ عرضه مجزای ۶ هزار و ۲ هزار تنی و هزار و ۵۰۰ تن برش بوتان شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس امروز به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، ۱۰۰۰ تن بنزین پتروشیمی ایلام و ۱۰۰۰ روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران ذغال سنگ اشاره کرد.

