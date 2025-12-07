خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه ۱۰۰۰ تن بنزین در بورس انرژی ایران

عرضه ۱۰۰۰ تن بنزین در بورس انرژی ایران
کد خبر : 1724063
لینک کوتاه کپی شد.

رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی در روز یک‌شنبه شانزدهم آذر پرعرضه خواهد بود. از بنزین و بوتان تا روغن سنگین قطرانی در صف عرضه قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم عرضه می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول طی ۲ عرضه مجزای ۶ هزار و ۲ هزار تنی و هزار و ۵۰۰ تن برش بوتان شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس امروز به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، ۱۰۰۰ تن بنزین پتروشیمی ایلام و ۱۰۰۰ روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران ذغال سنگ اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا