به گزارش ایلنا، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح روز یک‌شنبه شانزدهم آذر ۱۴۰۴ در نشست مشترک شرکت‌های تأمین سرمایه با پارک فناوری پردیس گفت: کاملاً روشن است که آینده اقتصاد ایران به فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان گره خورده است و اتکای صرف به ذخایر معدنی، نفتی و منابع سنتی، دیگر مزیت رقابتی پایدار برای کشور ایجاد نمی‌کند.

صیدی با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی در توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد: نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در این حوزه بسیار مهم است، ما وظیفه حقوقی و تخصصی خود می‌دانیم که از توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری حمایت کنیم و در این مسیر در خدمت مجموعه‌های فعال باشیم.

صیدی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های نوآورانه در کشور گفت: از دهه ۷۰، فعالیت مراکز نوآوری در کشور آغاز شده، پارک علم و فناوری پردیس نیز در مدت زمان کوتاه فعالیت خود به اعداد و ارقام قابل‌قبولی دست یافته است، اما برای فعالیت در سطح ملی، نیازمند تقویت حلقه تجاری‌سازی هستیم.

رئیس سازمان بورس اضافه کرد: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است، چنان‌که بسیاری از ایده‌ها خوب وجود داشته‌اند که در عبور از گردنه تجاری‌سازی متوقف شده‌اند. تجربه‌های موفق نشان داده اگر این مرحله به‌درستی طی شود، موفقیت قابل دستیابی است.

او با اشاره به نمونه‌های موفق بخش خصوصی اعلام کرد: برخی کسب‌وکارهای موفق نشان داده‌اند که چگونه یک ایده می‌تواند به محصول تجاری تبدیل شود.

او در عین حال تاکید کرد: پس از تجاری شدن، بحث حکمرانی شرکتی و کیفیت اداره بنگاه‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

صیدی با اشاره به لزوم توسعه «بازار نوآفرین» در چارچوب بازار سرمایه گفت: بازار نوآفرین باید ارتقا پیدا کند و صرفاً محدود به پذیرش شرکت‌ها نباشد.

او در عین حال تاکید کرد: یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، ارزش‌گذاری دارایی‌هاست که محل بحث‌های جدی کارشناسی است.

او افزود: وفاداری بنیان‌گذاران و ماندگاری نیروهای کلیدی از موضوعات بسیار مهم است. در سطح جهان شاهد مهاجرت نخبگان هستیم و در کشور ما نیز بنیانگذاران برخی شرکت‌ها به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. بنابر این باید مراقب باشیم شرکت‌هایی که وارد بازار می‌شوند، ماندگار و باکیفیت باشند.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: در بازار نوآفرین باید شاخص‌های اختصاصی تعریف شود؛ مشابه آن‌چه در سیلیکون‌ولی وجود دارد، تا بر اساس آن، عملکرد شرکت‌ها به‌صورت شفاف ارزیابی شود. این شاخص‌ها هم سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند و هم شرکت‌های دانش‌بنیان را به مسیر درست هدایت خواهد کرد.

او اضافه کرد: وقتی قیمت‌گذاری شفاف و امکان توسعه فراهم باشد، جوانان خلاق زودتر به فکر تجاری‌سازی می‌افتند و ایده‌های خود را برای ورود به بورس آماده می‌کنند.

صیدی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ گفت: در حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع فلزی، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد، اما کشور به‌شدت به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی مانند کاتالیست‌ها، مواد پیشرفته و محصولات های‌تک نیاز دارد.

او افزود: در حوزه پزشکی نیز بخش زیادی از مواد اولیه پیشرفته وارداتی است، چون توان تولید این محصولات در داخل کشور به اندازه کافی توسعه نیافته است. این حوزه‌ها می‌توانند از دل شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند.

رئیس سازمان بورس گفت: بازار نوآفرین هنوز دوره جوانی خود را طی می‌کند و باید آن را به یک بازار بزرگ و با ظرفیت تبدیل کنیم. برای این کار نیاز به توسعه نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و افزایش تعداد صندوق‌های جذب سرمایه داریم.

او تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم، کنترل‌پذیر کردن ریسک این حوزه است. سازمان بورس با هم‌راهی سایر نهادها در حال کار روی این موضوع است

صیدی با اشاره به موضوع تأمین مالی ارزی گفت: در هفته گذشته، جلسه‌ای با هیأت عالی بانک‌مرکزی برگزار شد و بحث تأمین مالی ارزی پروژه‌ها به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. پروژه‌های بزرگی مانند طرح‌های خلیج‌فارس نیازمند ظرفیت‌های بالای تأمین مالی هستند که باید برای آن‌ها راهکار طراحی شود.

او تأکید کرد: آینده بورس به نوآوری‌ها گره خورده است. اگر بازار سرمایه نتواند خود را به سمت جذب سرمایه در حوزه‌های نوآورانه هدایت کند، دچار فرسایش خواهد شد.

رئیس سازمان بورس افزود: مهم آن است که جوان نخبه‌ای که در دانشگاه‌های داخلی تحصیل می‌کند، احساس کند در کشور فرصت رشد، کار و شکوفایی استعداد وجود دارد و می‌تواند آینده خود را در داخل کشور بسازد.

صیدی گفت: حرکت بزرگ و ارزشمندی آغاز شده است. با دیدن این مسیر امیدوار شدم و ما آمادگی کامل داریم در این راه در کنار شما باشیم. از این پس باید این مسیر را به‌صورت عملیاتی و اجرایی ادامه داد.