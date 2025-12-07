خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کدام مناطق کشور این هفته بارندگی دارند؟

کدام مناطق کشور این هفته بارندگی دارند؟
کد خبر : 1724037
لینک کوتاه کپی شد.

بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور در هفته جاری شاهد بارش‌های قابل‌توجه خواهند بود و برخی حوضه‌ها و استان‌ها با مقادیر چشمگیر بارش در صدر مناطق پرباران قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا از موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال غرب و جنوب غرب مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

در هفته جاری از میان حوضه های درجه ۱ کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۲۷.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود.

همچنین حوضه قره قوم با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۱ میلی‌متر کم‌باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۸۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه‌ دریاچه ارومیه با متوسط بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و استان‌های واقع در شمال غرب کشور با بارش تجمعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر، در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا