محمدجواد زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آینده آب کشور اظهار داشت: ما قبلا هم خشکسالی داشته‌ایم اما امسال و سال قبل بیشتر بود، در گذشته آب‌های زیرزمینی و ذخیره پشت سدها را در اختیار داشتیم اما اکنون اینها را از دست داده‌ایم چون مصارف‌مان بیش از منابع آبی است و در حوزه سیاستگذاری و رشد جمعیت نیز دچار اشتاباهاتی شده‌ایم.

معیشت و اقتصاد را از آب شرب تفکیک کنیم

وی با بیان اینکه در درازمدت منابع کاهش و جمعیت افزایش می‌یابد، تاکید کرد: در مورد تهران و شهرهای بزرگ باید معیشت و اقتصاد را از آب شرب تفکیک کنیم زیرا مصرف آب شرب بخشی از مصرف آب را تشکیل می‌دهد، صنایع متمرکز در این شهرها غیر از صنایع هایتک اکثرا آب‌بر هستند؛ بنابراین باید به سمتی بروند که مصرف آب را کم کنند و یا اینکه از بازچرخانی منابع آبی خودشان استفاده کنند.

برای کسانی که می‌توانند اشتغال و صنعت را از تهران خارج کنند مزیت قائل شویم

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: در خارج از کشور غیر از مصارف غذایی؛ دیگر صنایع آبی را که تحویل می‌گیرند چند بار در سیکل خودشان استفاده می‌کنند، ما نیز نیروگاه‌ها و مراکز بزرگ مصرف‌کننده آب را باید به این سمت ببریم، از دیگر سو باید برای کسانی که می‌توانند اشتغال و صنعت را از تهران خارج کنند مزیت قائل شویم البته این بدان معنا نیست که از تهران کسی را خارج کنیم، با اجرایی شدن این ترفند و بسته تدوین شده؛ به نوعی تمرکزگرایی از پایتخت دور می‌شود، در غیر این صورت همه به سمت تهران می‌آیند و هر روز چالش‌ها فزونی می‌گیرد.

در ایران بارگذاری اقتصادی روی آب زیاد است

وی با بیان اینکه با ورود به ترسالی نباید برنامه‌های بلندمدت حل چالش آب را به فراموشی بسپاریم، گفت: طبق تغییر اقلیم؛ دما افزایش و بارش کم می‌شود این روند نه فقط در ایران؛ در دیگر کشورها هم وجود دارد، دیگر کشورها از منابع آب حداکثر بهره‌وری را در اولویت‌های خود دارند در کشور ما اشتغال و صنایع را وابسته به آب کردیم و بارگذاری اقتصادی روی آب زیاد است، امروز در شرایطی هستیم که باید به سمت فناوری‌هایی که آب‌بر نباشند؛ برویم.

اگر کمبود بارندگی داشته باشیم؛ آب طالقان هم جوابگو نیست

زارعیان در ادامه درباره پروژه‌های جدید تامین آب در تهران گفت: یکی از طرح‌ها انتقال آب از طالقان است که فقط بخشی از مشکل کمبود آب پایتخت را مرتفع می‌کند و قرار نیست به طور کلی کمبود آب را از بین ببرد، اگر کمبود بارش ادامه داشته باشد آب طالقان هم جوابگو نیست، اگر بارندگی اتفاق نیفتد ناگزیر هستند که محدودیت بر مصرف آب اعمال کنند، چون اولویت آب شرب است و باید به هر شکل تامین شود.

انتقال آب دریا به تهران منطقی نیست

وی درباره انتقال آب از دریا به تهران توضیح داد: انتقال آب از دریا هزینه زیادی دارد فایده-هزینه این کار این است که دولت باید سوبسید عظیمی در نظر بگیرد که اصلا در توان دولت نیست و منطقی هم نیست اما از مسیر راهکارهای مدیریت مصرف یک‌دهم هزینه انتقال آب از دریا می‌توان شرایط را مدیریت کرد.

شهرک‌سازی پیرامون کلان‌شهرها متوقف شود

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو خاطرنشان کرد: اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده چه اتفاقی برای وضعیت ذخایر سدها رخ می‌دهد، امیدواریم با انتقال آب طالقان و بارندگی‌هایی که در راه است از امسال عبور کردیم اما برای سال‌های بعد باید تدبیر جدی داشته باشیم. وزارت نیرو عملا تامین‌کننده آب است باید به در سیاست‌گذاری‌های آمایش سرزمین بیشتر توجه کند نه اینکه شهرک‌های عظیم ساخته شود و به وزارت نیرو اعلام شود که باید آب را تامین کند.

هیچ جای دنیا نزدیک پایتخت کشاورزی و صنعت ندارند

وی گفت: در تهران هم کشاورزی و هم صنعت داریم در حالی که در هیچ جای دنیا به این میزان زمین تحت کشت؛ در نزدیکی پایتخت وجود ندارد.

با تداوم حفر چاه به کاهش کیفیت آب و فرونشست بیشتر می‌رسیم

زارعیان گفت: می‌توان با حفر چاه بیشتر آب تهران را تامین کرد اما نتیجه وحشتناک است زیرا به کاهش کیفیت آب و فرونشست بیشتر می‌رسیم، بنابراین راهی جز مدیریت مصرف نیست یعنی هم مردم باید رعایت کرده و مصرف را کاهش دهند و هم از لحاظ اینکه اقتصاد و بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف مخصوصا کشاورزی افزایش یابد ضمن اینکه امیدواریم باران ببارد.

