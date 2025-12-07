معاون وزیر صمت:
تربیت هزار مدیر توانمند در حوزه صنعت با هدف حل ۲۰۰ چالش صنعتی
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامهریزی برای حل ۲۰۰ چالش صنعتی، گفت: ترس از شکست مانع تصمیمگیری بسیاری از مدیران شده است و این چرخه باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو، امروز در آئین افتتاح طرح ملی شناسایی و پرورش مدیران که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی در این دورهها، محول کردن پروژههای مشخص به شرکتکنندگان است؛ پروژههایی که در بسیاری موارد مستقیماً به حوزه پایاننامه و مسیر پژوهشی آنان نیز مرتبط میشود و میتواند به توسعه تخصصی و حرفهای آنان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت نگهداشت استعدادها افزود: در این طرح تلاش شده است مسئولیتهایی تعریف شود که علاوه بر ایجاد چالش، زمینه ارتقای شغلی، افزایش توانمندی و تقویت مهارتهای تخصصی افراد را فراهم کند. شرکتهای بزرگ دنیا نظیر مایکروسافت نیز این الگو را با موفقیت دنبال کردهاند و ما نیز باید از این تجربیات بهره ببریم.
مقیمی با اشاره به اینکه یادگیری در کنار انجام مأموریتهای واقعی سازمان از اصول مهم این طرح است، گفت: شرکتکنندگان باید مهارتهای بهدستآمده را به مأموریتها و نیازهای شرکت و سازمان خود گره بزنند. انتظار داریم خروجی این دورهها حل دستکم ۲۰۰ مسئله مهم و چالشی در بخش صنعت، معدن و تجارت باشد؛ مسائلی که بر اساس نیازسنجیهای دقیق شناسایی شدهاند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کشور ما معمولاً شکستها پنهان میشوند، در حالی که تحلیل درست شکستها یکی از کارآمدترین روشهای یادگیری در دنیاست.
مقیمی ادامه داد: اگر فضای مناسب برای بررسی دلایل شکست فراهم شود، افراد میتوانند نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و از آن درس بگیرند. ترس از شکست مانع تصمیمگیری بسیاری از مدیران شده است و این چرخه باید اصلاح شود.
او همچنین بر پایش مستمر روند حضور، مشارکت و یادگیری شرکتکنندگان تأکید کرد و گفت: اساتیدی که از ابتدای کار با ما همراه بودند، امروز به سطحی از مهارت رسیدهاند که میتوانند در دورههای آینده به عنوان مدرس حضور یابند. این موضوع نشان میدهد فعالیتها باید دائماً رصد و ارزیابی شوند تا کیفیت آموزشی حفظ و بهروزرسانی گردد.
مقیمی با اشاره به هدفگذاری کلان این طرح عنوان کرد: هدف اصلی بر اساس تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیسجمهور و مقام معظم رهبری، تربیت تعداد قابل توجهی از مدیران توانمند داخلی است. با همت جمعی میتوانیم تعداد شرکتکنندگان را به سرعت به هدف اصلی یعنی هزار نفر نزدیک کنیم.
باشگاه ۱۰۰۰ مدیر صنعتی تشکیل میشود
در ادامه، قاسم خرمی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی در این نشست با اشاره به اینکه پرورش مدیران یک طرح ملی است و باید به مثابه یک فرصت ملی به آن نگریسته شود، گفت: باید مدیرانی پرورش یابند که مایل باشند در داخل کشور به خدمت ادامه دهند.
خرمی با بیان اینکه دوره پایلوت این طرح از حدود پنج ماه قبل آغاز شده، گفت: بنای ما این است که تا پایان دولت ۱۰۰۰ مدیر شایسته وارد بدنه اجرایی شوند تا با یک نسل تازه از مدیران آموزش دیده و آگاه مواجه باشیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: یک شورای راهبری برای پیش برد این طرح در نظر گرفته شد تا از تمام ظرفیتهای تولیدی و صنعتی در اختیار دولت به نحو بهینه در راستای تحقق اهداف طرح استفاده شود. همچنین یک هیأت علمی برای آموزش مدیران در نظر گرفته شد که به نظر میرسد چنین سطح علمی و تجربی در جایی غیر از سازمان مدیریت وجود نداشته باشد.
خرمی خاطر نشان کرد: سازمان در دوره کرونا برای ادامه حیات خود مجبور به فروش دارایی و املاک خود شد اما هیچگاه زیر بار مدرک فروشی و تأیید مدارک بی اعتبار نرفت.
وی با اشاره به اینکه این دوره حدود هفت ماه طول خواهد کشید، گفت: باشگاه ۱۰۰۰ مدیر برای ایجاد شبکه ارتباطی این حوزه تشکیل خواهد شد. تا کنون ۲۰۰ نفر وارد این طرح شده اند و دوره دوم نیز در زمستان تشکیل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: توسعه پایدار بدون استفاده از مدیران توانمند امکان پذیر نیست. استفاده از مدیران زبده میتواند در تعیین بهینه مسیر حکم رانی مؤثر باشد.
پرورش هزار مدیر حرفهای تا پایان دولت چهاردهم
سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای راهبردی طرح ملی در ادامه این نشست درباره فرآیند شناسایی و پرورش هزار مدیر حرفهای کشور توضیح داد: امروز در حوزههای تجارت، معدن و صنعت سه سطح مدیریتی شامل حاکمیتی، کسبوکاری و اجرایی تعریف شده است. بر اساس این ساختار، پنج درصد از ظرفیت طرح به مدیران حاکمیتی، ۲۳ درصد به مدیران حوزه کسبوکار و ۸۲ درصد نیز به مدیران اجرایی اختصاص یافته است.
وی در تشریح جزئیات سهمیهها افزود: در بخش حاکمیتی که پنج درصد از سهمیه هزارنفری طرح را تشکیل میدهد، یک درصد به حوزه تجارت، ۱.۵ درصد به حوزه معدن و ۲.۵ درصد به حوزه صنعت اختصاص یافته که مجموعاً حدود ۵۰ مدیر برتر این حوزه را شامل میشود.
حسینی ادامه داد: در بخش کسبوکار که ۲۳ درصد از سهمیه طرح را دربر میگیرد، پنج درصد مربوط به حوزه تجارت، هشت درصد به حوزه معدن و ۱۰ درصد به حوزه صنعت است که در مجموع حدود ۲۳۰ مدیر را شامل میشود.
مشاور وزیر صمت ادامه داد: ۸۲ درصد ظرفیت این طرح به مدیران اجرایی اختصاص یافته که شامل ۲۷ درصد در حوزه تجارت، ۲۰ درصد در حوزه معدن و ۲۵ درصد در حوزه صنعت است و مجموعاً ۷۲۰ مدیر را دربر میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با اجرای این برنامه، مدیران شاخص و توانمند جدیدی برای کشور تربیت کنیم. پیشبینی میشود تا پایان این دولت، هزار مدیر حرفهای پرورش یافته و بهتدریج نخستین گروه از این مدیران وارد فاز اجرایی کشور شوند.