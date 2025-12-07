خبرگزاری کار ایران
صادرات نفت روسیه از دریای سیاه کاهش یافت

صادرات نفت روسیه از بنادر دریای سیاه در ماه نوامبر به‌دلیل توفان‌های شدید و حمله‌های پهپادی به حدود یک میلیون تن کمتر از برنامه‌ریزی رسید.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه منبع صنعتی روز جمعه (۱۴ آذر) به رویترز گفتند: صادرات نفت از بنادر دریای سیاه روسیه، «نووروسیسک» و پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)، در ماه نوامبر حدود یک میلیون تن کمتر از برنامه کاهش یافت، زیرا توفان‌های شدید و حمله‌های پهپادی اخیر عملیات بارگیری را مختل کرد.

این منابع اعلام کردند بارگیری برنامه‌ریزی‌شده نفت خام اورال، «سیبرین لایت» و «کِبکو» از «نووروسیسک» برای ماه نوامبر حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود، اما صادرات واقعی تنها به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.

یک منبع صنعتی بیان کرد: «نووروسیسک» هنوز در حال بارگیری محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده نوامبر است و انتظار می‌رود عملیات تا هفتم دسامبر (۱۶ آذر) ادامه یابد.

در همین حال، دو منبع دیگر گفتند محموله‌های نفت خام نوع «سی‌پی‌سی بلِند» (CPC Blend) هم به تأخیر افتاده و دو محموله «سوئزمکس» حامل حدود ۳۰۰ هزار تن به دسامبر منتقل شده‌اند.

این تأخیرها به محدودیت‌های ظرفیت صادراتی روسیه پس از حمله‌های اخیر به زیرساخت‌های حیاتی پایانه دریای سیاه، ازجمله پایانه «شسخاریس» در «نووروسیسک» و تأسیسات بارگیری کنسرسیوم خط لوله خزر «در یوژنایا اوزریوکا»، افزوده است.

منابع صنعتی تأکید کردند برنامه صادرات نفت روسیه برای ماه دسامبر از گذشته قابل‌توجه بوده و حجم‌های اضافی که از نوامبر به تعویق افتاده‌اند، می‌توانند به انتقال بیشتر صادرات به ژانویه منجر شوند.

