خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور وزیر اقتصاد برای بررسی حواشی «ماراتن کیش»

دستور وزیر اقتصاد برای بررسی حواشی «ماراتن کیش»
کد خبر : 1723982
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر اقتصاد در واکنش به حواشی رخ‌داده در ماراتن کیش با صدور دستوری دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه را مامور رسیدگی به موضوع کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارش‌ها و برخی واکنش‌ها پیرامون حواشی رخ‌داده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون موضوع را صادر کرد.

در این راستا، وزیر اقتصاد، «رضا مسرور» دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سید محمد حسینی رئیس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را مسئول رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا