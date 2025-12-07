افت تولید نفت قزاقستان در پی آسیب به پایانه صادراتی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک منبع صنعتی روز پنجشنبه (۱۳ آذر) اعلام کرد تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان در دو روز نخست دسامبر (۱۰ و ۱۱ آذر) پس از حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات بارگیری کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه، ۶ درصد کاهش یافته است.

خط لوله نفت خزر که بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان و بیش از یک درصد عرضه جهانی را مدیریت می‌کند، روز شنبه (هشتم آذر) پس از آسیب به یکی از گوی‌های شناور بارگیری نفت کنسرسیوم خط لوله خزر در نزدیکی بندر نووروسیسک روسیه واقع در دریای سیاه فعالیت خود را متوقف کرد.

خط لوله خزر سپس با استفاده از گوی شناور شماره یک به جای گوی‌ شماره ۲ عرضه را از سر گرفت. گوی شماره ۳ که پیش‌تر در حال تعمیر و نگهداری بود، به‌عنوان پشتیبان عمل می‌کند.

شرکت کنسرسیوم خط لوله خزر حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت قزاقستان، عضو ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) را تشکیل می‌دهد.

طبق محاسبات رویترز، تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان در دو روز نخست دسامبر به روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه و کمتر از میانگین تولید در ماه نوامبر رسید.

کاهش تولید نفت قزاقستان، نشان از تأثیر مستقیم حمله پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر دارد.

کنسرسیوم خط لوله خزر سال گذشته میلادی ۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نفت صادر کرد و نفت خام را از میدان‌های «تنگیز»، «کاراچاگاناک» و «کاشاگان» قزاقستان به پایانه «یوژنایا اوزریوکا» در «نووروسیسک» منتقل می‌کند.

خط لوله هزار و ۵۰۰ کیلومتری کنسرسیوم خزر نفت خام را از میدان‌های میدان‌های «تنگیز»، «کاراچاگاناک» و «کاشاگان» قزاقستان به پایانه «وژنایا اوزریوکا» در نووروسیسک منتقل می‌کند. کنسرسیوم خط لوله خزر همچنین نفت خام را از تولیدکنندگان روس دریافت می‌کند.

یرلان اکبروف، معاون وزیر انرژی قزاقستان، روز پنجشنبه (۱۳ آذر) گفت: یکی از گوی‌های شناور کنسرسیوم خط لوله خزر در پایانه دریای سیاه به‌طور کامل عملیاتی است و هیچ محدودیتی برای حمل‌ونقل نفت وجود ندارد.

پنج منبع صنعتی روز چهارشنبه (۱۲ آذر) به رویترز گفتند: قزاقستان به‌دلیل کاهش ظرفیت خط لوله خزر، نفت خام بیشتری را در ماه دسامبر با خط لوله باکو - تفلیس - جیهان منتقل خواهد کرد.

تولیدکنندگان قزاقستانی همچنین نفت خام با نام تجاری کِبکو (KEBCO) را به پایانه «نووروسیسک» و «اوست-لوگا» روسیه و با خط لوله «دروژبا» به آلمان ارسال می‌کنند، اما این مسیرها حاشیه سود کمتری دارند و به ظرفیت شرکت ترانسنفت روسیه وابسته‌اند.

گزینه‌های تغییر مسیر نفت از قزاقستان محصور در خشکی محدود است، زیرا سیستم خط لوله روسیه پس از حمله‌های چند باره پهپادی به پالایشگاه‌ها و تأسیسات صادراتی زیر فشار قرار گرفته است.

یک منبع صنعتی دیگر از دست رفتن ظرفیت بارگیری با تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر را هنگام استفاده از تنها یک گوی شناور حدود ۹۰۰ هزار تن در هفته برآورد کرد.

