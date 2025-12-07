خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۶۴ درصد خسارت‌ زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی

۶۴ درصد زیان دیدگان حادثه بندر شهید رجایی، خسارت خود را از بیمه دریافت کرده و یا حواله دریافت آن را در دست دارند و خسارت آنها در شرف پرداخت است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت اقتصاد، صنعت بیمه توانسته بخش بزرگی از خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی را جبران کند. از مجموع ۶,۸۱۴ میلیارد تومان خسارت تحت پوشش بیمه تاکنون ۴,۳۵۱ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد خسارت‌ها پرداخت شده یا در شرف پرداخت است.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در رشته بیمه‌ای آتش‌سوزی از ۸۶۹ میلیارد تومان خسارت اعلامی، کل مبلغ تحت پوشش بیمه قرار گرفت. تاکنون ۴۴۲ میلیارد تومان پرداخت و ۱۱۳ میلیارد تومان در شرف پرداخت است؛ در مجموع ۵۵۴ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد خسارت‌ها جبران شده است.

در رشته بیمه‌ای انرژی از ۴ میلیارد تومان خسارت، ۰.۶ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۱۷ درصد پوشش بیمه‌ای است.

در رشته باربری، خسارت اعلامی ۴,۳۷۹ میلیارد تومان بوده که همه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. تاکنون ۱,۳۶۸ میلیارد تومان پرداخت و ۱,۱۲۶ میلیارد تومان در شرف پرداخت است؛ در مجموع ۲,۴۹۴ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد خسارت‌ها جبران شده است.

در رشته بیمه بدنه از ۵۸۸ میلیارد تومان خسارت، ۳۵۴ میلیارد تومان پرداخت و ۱۲ میلیارد تومان در شرف پرداخت است؛ در مجموع ۳۶۶ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد خسارت‌ها جبران شده است.

در زمینه بدنه کانتینر، کل خسارت ۱۲۸ میلیارد تومان بوده که به طور کامل پرداخت شده و پوشش ۱۰۰ درصدی دارد.

در رشته عمر و حوادث، از ۰.۲ میلیارد تومان خسارت، کل مبلغ پرداخت شده و پوشش کامل بیمه‌ای حاصل شده است.

در حوزه بیمه مسئولیت از ۹۸ میلیارد تومان خسارت، ۸۵ میلیارد تومان پرداخت و ۰.۵ میلیارد تومان در شرف پرداخت است؛ در مجموع ۸۷ درصد خسارت‌ها جبران شده است.

در زمینه بیمه مهندسی از ۴۷ میلیارد تومان خسارت، ۲۲ میلیارد تومان پرداخت و ۰.۲ میلیارد تومان در شرف پرداخت است؛ در مجموع ۲۳ میلیارد تومان معادل ۴۸ درصد خسارت‌ها جبران شده است.

در خصوص بیمه‌نامه محلی، کل خسارت ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که به طور کامل پرداخت شده و پوشش ۱۰۰ درصدی دارد.

بر این اساس صنعت بیمه در حادثه بندر شهید رجایی توانسته با ایفای تعهدات خود، بخش بزرگی از خسارت‌ها را جبران کند و در کنار ذی‌نفعان بایستد؛ هرچند ۲۶ درصد از خسارت‌های اعلامی فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است.

انتهای پیام/
