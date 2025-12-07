«پورفرزانه» برکنار و «شیرودی» سرپرست سازمان هواپیمایی شد

به گزارش ایلنا، «حسن پور فرزانه» از ریاست سازمان هواپیمایی برکنار و با حکم وزیر راه و شهرسازی «ابوذر شیرودی» سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری شد.

شیرودی پیش از این مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی بود و قبل از آن هم مدیر عاملی شرکت آسمان را در سابقه کاری خود دارد.

این تغییرات امروز در حالی رخ داده که قرار بود فردا دوشنبه ١٧ آذر ماه نشست خبری پورفرزانه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شود.

