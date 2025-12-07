هشدار نارنجی سیلاب در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی برای روزهای آینده، نسبت به خطر تشدید بارشها، وقوع سیلابهای ناگهانی و ضرورت رعایت جدی نکات ایمنی هشدار داد و تأکید کرد: خشکسالیهای اخیر میتواند خسارات سیلاب را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مهدی جهانیان، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با اعلام هشدار سطح نارنجی برای روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری اظهار داشت: انتظار میرود در این روزها فعالیت سامانه بارشی و تشدید آن با مخاطرات رگبار باران و تگرگ، جاری شدن روانابها، سیلابی شدن مسیلها، بالاآمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و اختلال در فعالیتهای عمرانی و اختلال در رفت آمد همراه باشد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط هموطنان و پرهیز از توقف خودرو و برپایی چادر در مناطق سیلخیز و حاشیه رودخانهها و مسیلها، از آمادگی کامل وزارت نیرو برای مقابله با حوادث و رخدادهای احتمالی و تشکیل ستادهای فرماندهی مدیریت سیل و مدیریت بحران در استانهای درگیر در مخاطره پیش رو خبر داد.
جهانیان افزود: با توجه به خشکسالی سالهای اخیر و تشدید آن در سال آبی سالجاری، به دلیل کاهش چشمگیر سطح پوشش گیاهی و رطوبت خاک (پدیده آبگریزی سطحی در خاک)، احتمال تشدید خسارت ناشی از سیلابهای احتمالی دور از انتظار نیست.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران بیان داشت: ضمناً تقاضا میشود مردم عزیز حتماً اخبار و اطلاعیههای مرتبط را صرفاً از رسانههای عمومی و منابع معتبر پیگیری کنند.
جهانیان خاطرنشان کرد: علیرغم بارشهای مناسب پیش رو بهویژه در نواحی غربی، شمالغرب و شمال کشور، متأسفانه به دلیل خالی بودن مخازن اکثر سدهای کشور و کاهش چشمگیر میانگین بارشها نسبت به سال گذشته و نیز میانگین ۶۰ ساله کشور، صرفهجویی حداکثری در استفاده از آب شرب و مدیریت بهینه در استفاده از منابع آب برای مصارف کشاورزی و صنایع، مهمترین یا شاید در حال حاضر، تنها راه حل جهت عبور از بحران تنش آبی است.